Organização de futebol repreende Maradona, que pede desculpas após ver “roubo” no Mundial

A entidade máxima do futebol afirma que “repreende fortemente” os comentários do ex-jogador Diego Maradona de que a vitória da Inglaterra sobre a Colômbia foi um “roubo monumental” e que o árbitro Mark Geiger não estava à altura da tarefa. As críticas à organizadora do Mundial foram feitas no seu programa “De la Mano del Diez”, na emissora venezuelana Telesur. A entidade máxima do futebol “também considera os comentários adicionais e insinuações feitas como sendo totalmente inapropriados e completamente infundados”, diz em comunicado.

A Inglaterra venceu a seleção da Colômbia nas oitavas de final em disputa nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regular, na terça-feira (3). A partida ficou marcada por brigas, protestos contra a arbitragem, faltas e simulação de lesões. Os ingleses enfrentam a Suécia neste sábado (7), às 11h, pelas quartas do Mundial.

A organização afirmou que “está fazendo tudo o que está ao seu alcance para garantir que os princípios do fair play, integridade e respeito estejam na linha de frente” do Mundial. Nesse contexto, a entidade disse que “foi extremamente triste ler essas declarações de um jogador que escreveu a história do nosso jogo”. Maradona disse que a vitória da Inglaterra foi um “roubo monumental” e que Geiger “não deveria receber uma partida dessa magnitude.” Ele acrescentou: “Geiger, um americano, que coincidência.”

Na manhã desta quinta (5), o advogado de Maradona, Matias Morla, divulgou no Twitter uma retratação em nome do ex-jogador. “Diego Maradona se desculpa ao presidente [Gianni] Infantino por suas declarações”. Ele “tem um respeito absoluto pela instituição e pelo trabalho dos árbitros”, acrescentou.

Pelo Instagram, o próprio Maradona publicou uma imagem do lado do presidente da entidade máxima do futebol, Infantino, e quis fazer as pazes. “Tomado pela emoção de torcer pela Colômbia no outro dia, disse um par de coisas e, admito, algumas delas são inaceitáveis. Minhas desculpas (…): mesmo que às vezes eu possa ter opiniões contrárias a algumas decisões da arbitragem, tenho absoluto respeito pelo trabalho nada fácil da instituição e dos árbitros”, escreveu.

Seleção argentina

Diego Maradona se ofereceu para treinar de graça a seleção do país, oito anos após sua última tentativa ter acabado em fracasso no Mundial realizado na África do Sul. Maradona, que acompanhou os jogos da Argentina na Rússia até a derrota por 4 x 3 para a França nas oitavas de final, foi perguntado se gostaria de ter uma outra oportunidade no cargo — apesar de o atual técnico, Jorge Sampaoli, ter contrato até 2022. “Sim, e eu trabalharia de graça”, disse Maradona a uma emissora de TV venezuelana. “Eu não pediria nada em troca.”

O ex-jogador do Boca Juniors e do Napoli treinou a Argentina no Mundial de 2010, em que sua equipe foi goleada por 4 x 0 pela Alemanha nas quartas de final. Desde então, o craque que levou os argentinos ao bicampeonato mundial em 1986 só treinou dois clubes dos Emirados Árabes Unidos. Maradona é uma das figuras mais polêmicas do mundo do futebol, e ocupou as manchetes na Rússia por seu comportamento passional durante os jogos da Argentina.

Maradona foi responsável por algumas das imagens mais marcantes do evento, comemorando vitórias com poses marcantes, mostrando os dedos médios para torcedores e até recebendo ajuda médica no camarote após sofrer uma queda de pressão. “As pessoas acham que eu estou feliz, mas meu coração está pesado”, disse Maradona sobre a eliminação argentina. “Me sinto realmente triste por ver tudo que foi construído com tanto esforço ser destruído tão facilmente”.

