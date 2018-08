A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura alertou sobre as crises esquecidas que atingem vários países, entre eles o Haiti, que precisa de ajuda urgente para enfrentar a próxima temporada de furacões. Outros países que não contam com o financiamento necessário para fazer frente às emergências são o Afeganistão, Bangladesh e a região do Sahel.

