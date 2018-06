Organizações Exponenciais é o tema do próximo Tá na Mesa

Na quarta-feira, 06/06, o Tá na Mesa traz para o debate uma nova ferramenta de gestão para o crescimento dos negócios. Trata-se das Organizações Exponenciais, que será detalhada através de um painel com dois convidados que irão contar suas histórias, mostrando as fórmulas de crescimento econômico.

O Diretor do TECNOPUC, Rafael Prikladnicki, vai abordar o tema central do painel, porém no ambiente de inovação, e Renato Cunha, Diretor Capítulo RS da Singularity University, que irá contar a visão da Singularty, famosa instituição de ensino e incubadora tecnológica do Vale do Silício, sobre como as tecnologias exponenciais estão impactando nosso mundo, além da apropriação de tecnologias para criar organizações que crescem 10 vezes mais rápido que as tradicionais.

