Organs of Thrones: Unimed e Santa Casa se reÃºnem hoje em busca de doadores de Ã³rgÃ£os

Hoje, a partir das 10h a Associação Cultura Vila Flores vai receber uma grande guerra de bexigas d’água medieval em busca por mais doadores de órgãos. O festival Organs of Thrones, é uma parceria entre a Unicred, Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e Smile Frame, e foi pensado para desmistificar medos, dúvidas e preconceitos sobre a doação de órgãos de uma forma divertida e leve.

Dizem nos manuscritos que ocorrerá uma feira com comidas, bebidas e vendas; uma grande guerra de bexiguinhas, e, pra concluir as atividades do reino, uma festa que vai trazer vergonha para os banquetes do Rei Artur.

E como uma boa batalha da idade das trevas, os participantes escolherão entre três equipes, que representam suas preciosas e valorosas casas: pulmões de guepardo, coração de leão e olhos de lince. Será um grande festival medieval com: música, comida, bebidas e outras atividades. A temática, além de medieval, vai ser a doação de órgãos, sendo assim, muitas informações serão oferecidas no local. A atividade principal do dia será a guerra de bexiguinhas, que acontecerá a partir das 14h.

