Órgão Federal pede a candidatos a emprego sua opinião sobre Bolsonaro

A aplicação de um questionário para funcionários terceirizados no DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), em Brasília, provocou revolta dos funcionários que decidiram boicotar a prova. O motivo seria o cunho político e ideológico, segundo eles, que havia entre as 20 questões enviadas para 50 profissionais que atuavam em apoio à Coordenação de Operações Rodoviárias e à Procuradoria Federal especializada junto ao DNIT.

O jornal Folha de S.Paulo teve acesso ao questionário de conhecimento teórico que foi enviado aos funcionários, para que o CPT (Consórcio Processamento e Tecnologia) selecionasse os terceirizados que poderiam continuar atuando no Departamento. Em uma das perguntas, o funcionário teria que “avaliar intenção do presidente Jair Bolsonaro (PSL) de retirar os equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito das rodovias?”.

Em outra questão, o funcionário teria que responder sobre a conjuntura política da América do Sul.

“Dê a sua opinião sobre as questões políticas e econômica dos países da América do Sul”, pergunta a 16ª questão. A última pergunta também pede a opinião dos funcionários sobre a reforma da Previdência, que é a principal bandeira do governo Bolsonaro.

Anteriormente, o DNIT já havia decidido demitir os 50 funcionários terceirizados e recontratar apenas alguns. O motivo seria a redução de processos de multas no órgão – o governo federal anunciou que irá retirar todos os radares de rodovias federais do País, e tem promovido cortes de gasto da máquina pública.

O questionário já foi aplicado pelo Consórcio CPT. No entanto, dos 50 que estavam selecionados, apenas 5 funcionários decidiram participar. Outros preferiram ser demitidos e não participar do novo processo de seleção. Além da reação dos terceirizados às perguntas, a recontratação ocorrerá com um salário 50% menor do que eles ganhavam. Um dos funcionários do setor disse que a prova foi aplicada para os terceirizados de ensino médio e superior.

“Isso prova que o cunho é ideológico sim. Há uma perseguição para saber se os funcionários têm a mesma visão que o governo. Porque não tem lógica aplicar o mesmo questionário para pessoas com escolaridade de ensino médio e superior”, disse o funcionário, que trabalha desde 2016 no órgão.

Ele também questiona o fato de as perguntas terem pouco teor jurídico, já que o setor trabalha com processos judiciais. “Deveriam ter analisado a competência desses funcionários, e não querer saber a ideologia ou posicionamento político.” Os cinco que se submeteram à prova já foram recontratados. Os outros 45 foram desligados do DNIT.

A assessoria do DNIT informou que o órgão não participou da elaboração do questionário, e que o conteúdo aplicado foi de exclusiva responsabilidade do Consórcio CTP. “Reiteramos que o Procurador-Geral do DNIT, assim como qualquer autoridade deste órgão ou da AGU [Advocacia-Geral da União] e Presidência da República, não teve qualquer participação ou influência no processo seletivo.”

Já a assessoria de imprensa do Consórcio Processamento e Tecnologia disse que o objetivo do questionário era entender e “buscar um funcionário isento e focado para trabalhar com o sistema que analisará os processos do DNIT”. O consórcio é composto pelas empresas Serget Mobilidade Viária Ltda, DCT Tecnologia e Serviços Ltda e EGL Engenharia Ltda.

