“Orgulho de você”, diz Mariah Carey em publicação de Anitta em homenagem à cantora

Depois de fazer um um relato em sua conta do Instagram explicando que começou cedo a dizer que queria ser cantora por causa de Mariah Carey e agradecendo por ter sido seguida pela ídola, Anitta ganhou mais um presente da cantora. Neste domingo (18), Mariah respondeu a publicação agradecendo pelas palavras e dizendo que gostaria de conhecê-la em breve. “Anitta, eu nem sei o que dizer! Obrigada por apreciar a minha música. Eu tenho muito orgulho de você por conseguir realizar seus sonhos!!! Espero te conhecer em breve, quem sabe até no Brasil – um dos meus lugares preferidos no mundo! Amor para você e sua família!”, escreveu ela nos comentários.

