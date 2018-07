Orientações sobre circulação na orla

Devido ao intenso movimento, principalmente no fim de semana, na Orla Moacyr Scliar, novo polo de atração turística de Porto Alegre, a EPTC renova as orientações aos motoristas e pedestres sobre a circulação naquela área. Foi criada uma área para embarque e desembarque de veículos particulares, táxis e transporte por aplicativos. Fica na av. Loureiro da Silva, na altura do número 255.

