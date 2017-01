Orientadora educacional de uma escola nos Estados Unidos acusada de fazer sexo a trÃªs com alunos Ã© condenada a seis anos de prisÃ£o domiciliar

Uma orientadora educacional de uma escola em Indianópolis (EUA) indiciada por sexo a três com alunos menores de idade e envio de imagens em que aparece nua a estudantes foi condenada a seis anos de prisão domiciliar.

De acordo com a promotoria, Shauna Taylor, 38 anos, envolveu-se sexualmente com um aluno de 16 anos de outubro de 2015 a janeiro de 2016. Com ele e outro adolescente ela foi para cama, para sexo a três, em pelo menos uma oportunidade. Shauna terá de entregar a sua licença profissional, mas conseguiu evitar, após acordo com a promotoria, o registro em uma listagem de criminosos sexuais.

O senador estadual Jim Merritt disse não ter ficado satisfeito com a sentença, considerada branda por ele. O parlamentar prometeu medidas para proteger estudantes do abuso de professores e tutores.

Comentários