Orla de Porto Alegre recebe Campeonato Sul-brasileiro de Jet Ski neste fim de semana

Porto Alegre vai sediar neste sábado (21) a primeira etapa do Campeonato Sul-brasileiro de Jet Ski. A abertura do evento está programada para as 11h, próximo à Rótula das Cuias. 60 pilotos do Uruguai, da Argentina, do Paraná, de São Paulo, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul competem neste fim de semana na Orla Moacyr Scliar. O evento tem apoio da Diretoria Geral de Esportes, Recreação e Lazer da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE) e da Associação Rio-Grandense de Jet Ski. A segunda etapa do Campeonato Sul-brasileiro será realizada na cidade de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, no dia 15 de novembro. A terceira etapa está agendada para 16 de abril, em Balneário Camboriú. A pontuação também é valida para a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Jet Ski, que ocorre nos mesmos dias. Ao todo, são 11 categorias, divididas entre potência do veículo e experiência dos competidores. Os vencedores de cada categoria serão premiados com os respectivos troféus. No domingo (22), ao meio-dia, a organização do evento promove o arrancadão, voltado ao público geral que tem jet ski e deseja participar. O interessado deve ter habilitação e os documentos do veículo atualizados.

