A Orla do Guaíba recebeu grande público no final de semana em Porto Alegre

Nem o frio e o vento, característicos do inverno gaúcho, afastaram os porto-alegrenses da Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre, que buscaram o sol que prevaleceu no sábado (21) e domingo (22).

Cerca de 50 mil visitantes estiveram entre os espaços da Praça Júlio Mesquita, até a Rótula das Cuias, circulando, inclusive, no Parque Harmonia. A procura pelo novo espaço tem sido intensa. O chimarrão, o passeio, a contemplação do pôr do sol, as atividades esportivas, nas quadras ou na pista, tudo é um motivo para ir até a Orla Moacyr Scliar.

O comerciante José Dias, 65 anos, se sente realizado em ver o novo espaço compartilhado por todas as gerações. “Eu venho sempre que posso com toda a minha família. Trago até meus netos e fizemos aqui uma troca de momentos felizes que levaremos para toda a vida”, falou com orgulho. Para tornar o espaço ainda mais agradável para a população, a Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) desenvolveu uma série de regras para a utilização da área, além de placas educativas ao longo do parque.

Além do trabalho rotineiro de conservação, a Smams, responsável pela gestão do parque urbano também atuou com orintações obre o bom uso do local, por meio da coordenação de Educação Ambiental.

A Smseg (Secretaria Municipal de Segurança) também fortaleceu o trabalho na região. Cerca de 50 guardas municipais trabalharam em esquema de escala no sábado e domingo com guarnições e efetivo a pé.

“Estamos com todas as secretarias integradas para oferecer a melhor estrutura possível para quem passa pelo parque. Procuramos a cada final de semana melhorar nossas práticas. Por exemplo, o acesso ao mirante Olhos Atentos, é uma das nossas preocupações. Percebemos a grande procura da população e estamos cuidando para não exceder ao limite de 20 ocupantes em cada visitação. Aos poucos vamos acertando nossa ação na observação do uso das áreas pelas pessoas”, destacou o secretário Kleber Senisse.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), devido ao intenso movimento, renovou as orientações aos motoristas e pedestres sobre a circulação na orla. Foi criada uma área para embarque e desembarque de veículos particulares, táxis e transporte por aplicativos, na avenida Loureiro da Silva, altura do número 255 (próximo à Câmara de Vereadores).

Para quem desejar estacionar na área central e optar fazer o deslocamento por ônibus até o parque urbano, pode utilizar as linhas com saída dos terminais Uruguai e Cassiano do Nascimento (imediações da prefeitura e Mercado Público). Outras dicas de circulação podem ser conferidas no site da EPTC: www.eptc.com.br, ou pelo fone 118.

A SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), por meio da Diretoria de Promoção Econômica e do Escritório de Eventos, lançou o projeto “Gastronomia Ambulante”. São quatro pontos delimitados no trajeto com ambulantes de gastronomia, previamente cadastrados, atendendo as normas de segurança alimentar. A secretaria também atuou na fiscalização do comércio ilegal na região.

“Os ambulantes legalizados recebem todo o suporte e oferecem produtos como pipoca, churros, cachorro-quente. É um modelo que poderá ser estendido para outros eventos, pois percebemos que neste final de semana já teve a aprovação dos frequentadores dos espaços”, afirmou Luis Antonio Steglich Costa, diretor de promoção econômica da SMDE.

Deixe seu comentário: