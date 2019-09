Porto Alegre será sede da primeira etapa do Campeonato Sul-brasileiro de Jet Ski. Sessenta pilotos do Uruguai, da Argentina, do Paraná, de São Paulo, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul competem neste final de semana, 21 e 22, na Orla Moacyr Scliar. A abertura oficial está programada para sábado, 21, às 11h, próximo à Rótula das Cuias.

Deixe seu comentário: