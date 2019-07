Orla Sempre Limpa: projeto de educação ambiental acontece neste final de semana na capital

A equipe da Unidade de Educação Ambiental (Unea) estará, em mais uma edição, na Orla Moacyr Scliar, para orientar os frequentadores a se responsabilizarem por seus resíduos. A ação, promovida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), acontece nestes sábado (27) e domingo (28), das 16h às 20h. Este é o quinto fim de semana seguido da iniciativa na Orla.

A Orla conta com 56 lixeiras duplas, com capacidade para 3.360 litros de resíduos, além de dez contentores triplos, com capacidade de até 240 litros cada. Motivos não faltam para cada um fazer a sua parte. O secretário do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Bremm, destaca que mais de mil pessoas já foram impactadas pela ação. “Nosso trabalho busca sensibilizar a população quanto ao papel determinante que cada um tem na conservação da orla e dos espaços públicos”, observa.

Em caso de chuva, as atividades serão canceladas.

