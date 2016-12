Orlando Drummond, o “Seu Peru”, sofre acidente

O humorista Orlando Drummond passou por um susto na manhã de quinta-feira (1º), em sua casa, no Rio de Janeiro. Aos 97 anos, o intérprete do personagem Seu Peru, da “Escolinha do Professor Raimundo”, tropeçou enquanto descia a escada e, no tombo que levou, acabou sofrendo uma fissura no fêmur.

O neto do humorista, Alexandre Drummond, tranquiliza os admiradores de Orlando. “Nós o levamos rapidamente ao hospital, onde ele fez os exames. Não foi nada grave e agora ele está em casa, de repouso, se recuperando”, conta ele.

“Ele está bem, não foi caso cirúrgico, só está um pouco triste de não poder ser tão ativo como sempre foi. Mas ele logo deixa a tristeza de lado e faz brincadeiras, com o humor pra cima. Meu avô é otimista, um guerreiro e sabe que isso é passageiro”, diz Alexandre, que, assim como o avô, também é dublador.

Para quem não se lembra, Orlando fazia as vozes de personagens clássicos de desenhos animados, como Scooby-Doo, Gargamel (dos “Smurfs”) e Vingador (de “Caverna do Dragão”).

