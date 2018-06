Orquestra celebra os 160 anos do Theatro São Pedro no domingo

A OCTSP (Orquestra de Câmara Theatro São Pedro) celebra os 160 anos do teatro que lhe confere o nome, em Porto Alegre. O evento ocorrerá no domingo (24). No repertório, obras dos compositores brasileiros Arthur Barbosa e Carlos Gomes e do russo Igor Stravinsky. Sob a regência do maestro Evandro Matté, a OCTSP contará também com a participação especial da Cia Municipal de Dança de Porto Alegre, que tem a direção artística da bailarina Paula Amazonas.

A obra de Arthur Barbosa “Toada e Desafio” foi composta em 2001 e tem base na música Armorial, que tem como característica a criação de uma arte erudita a partir de elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro. Sob essa temática, a obra é composta por um tema inicial lento “Toada” que retrata algo melancólico, porém forte de caráter, seguido por uma espécie de “Baião”, onde há um “Desafio” entre as vozes simulando o próprio desafio nordestino, uma forma de cantoria ou tocata bem típica do interior nordestino. Antonio Carlos Gomes é considerado o mais importante compositor de ópera brasileiro.

Destacou-se pelo estilo romântico, com o qual obteve carreira de destaque na Europa. A Sonata para Orquestra de Cordas foi composta em 1894, dois anos antes da sua morte, e é uma das obras de referência no repertório das orquestras, sendo uma das mais tocadas. É uma obra desafiante para o intérprete, com arpejos, pizzicatos e outros efeitos que exigem técnica apurada de seus executantes.

A Suite Pulcinella, do compositor russo Igor Stravinsky, foi escrita em 1922, sendo a forma concertante, portanto, reduzida do balé. A Suite é composta por oito movimentos e nessa obra terá a participação da Cia Municipal de Dança de Porto Alegre.

A obra completa, Pulcinella, teve sua estreia em 1920 com enorme sucesso. Tanto o libreto quanto a coreografia foram criados pela dançarina Léonide Massine. Os figurinos e cenários foram desenhados por Pablo Picasso e o balé conduzido por Sergei Diaghilev. O balé conta a história de Pulcinella, um rapaz aventureiro, amado por todas as moças do lugar e odiado pelos noivos destas.

Os próximos concertos confirmados da OCTSP serão nos dias 8 e 9 de julho. Os ingressos estão disponíveis para venda na bilheteria do Theatro São Pedro.

SERVIÇO

O quê: Orquestra de Câmara Theatro São Pedro celebra os 160 anos do Theatro São Pedro

Quando: 24 de junho – domingo

Horário: 18 h

Onde: Theatro São Pedro – Praça Mal. Deodoro, s/n – Centro Histórico – Porto Alegre – RS

Ingressos à venda na bilheteria do Teatro

