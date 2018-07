Orquestra de Câmara Theatro São Pedro recebe o pianista Nelson Freire

Sob a regência do maestro Evandro Matté, nos dias 8 e 9 de julho a OCTSP (Orquestra de Câmara Theatro São Pedro) recebe em Porto Alegre um dos pianistas mais prestigiados da atualidade. Nelson Freire, que já esteve no Theatro São Pedro algumas vezes, volta neste ano para prestar a sua homenagem a Dona Eva Sopher com o Concerto Nº 2 em Fá Menor de Frédéric François Chopin, uma das obras preferidas de Dona Eva.

O concerto inicia com a interpretação da Abertura da ópera “As bodas de Fígaro” e a Sinfonia Nº 40 de Wolfgang Amadeus Mozart pela OCTSP, que após um breve intervalo acompanha Nelson Freire em sua interpretação de Chopin.

Nascido em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, Nelson Freire é hoje um artista universalmente consagrado, recebedor de honrarias em muitos países do mundo, convidado a tocar nas melhores salas de concerto, com as orquestras mais prestigiosas e os regentes mais em evidência. Suas gravações se sucedem, cada uma indo mais longe na exploração interpretativa das obras que ilumina com um inigualável poder de recriação.

No dia 8 de julho, o concerto tem início às 18h, e no dia 9 de julho, às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site vendas.teatrosaopedro.com.br.

O que: Orquestra de Câmara Theatro São Pedro convida Nelson Freire

Quando: 08 de julho – domingo – 18 horas | 09 de julho – segunda-feira – 20 horas

Onde: Theatro São Pedro – Praça Mal. Deodoro, s/n – Centro Histórico – Porto Alegre – RS

