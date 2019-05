Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul realizará concerto no Vida Centro Humanístico nesta sexta-feira

A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul promove, na próxima sexta-feira (24), um evento em prol da Semana da Solidariedade, no Vida Centro Humanístico, em Porto Alegre. O evento é promovido pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS).

Mais de 100 crianças, adolescentes e adultos participam do concerto organizado pela Orquestra Jove, com idades entre 10 e 24 anos. Todos são membros de famílias de baixa renda e participam do projeto social em prol da educação. Eles tocam violino, viola violoncelo, contrabaixo, percussão, trompa, trompete, trombone, tuba, flauta transversal, clarinete, oboé, fagote e piano. O grupo já realizou turnês internacionais e nacionais. Anteriormente, esteve no maior festival de orquestras da América Latina, o “Festival de Inverno de Campos do Jordão”, em São Paulo.

SERVIÇO

O que? Orquestra Jovem

Onde? Vida Centro Humanístico – Porto Alegre (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132)

Que horas? 15h30