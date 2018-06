Nesta quarta-feira, dia 27, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul sobe ao palco do Teatro do Centro Histórico e Cultural da Santa Casa, às 19h, para o 2º Concerto oficial da temporada 2018. A Orquestra proporciona formação profissional na área da música instrumental, inclusão social, geração de renda e oportunidades de vida a mais de 100 crianças e jovens da Grande Porto Alegre.

