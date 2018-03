Orquestra Jovem do RS faz primeiro concerto da temporada 2018

Esta quinta-feira (15) será especial para a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. A data marca o primeiro concerto da temporada 2018, a apresentação para o grande público dos maestros assistente e auxiliar do titular, Telmo Jaconi, e a execução da música Subida, café mau passado, composta, arranjada e regida por alunos da OJRS.

Os músicos sobem ao altar da Capela da Casa de Apoio Madre Ana às 17h30 para o concerto, que terá no repertório clássicos como Concerto em Ré Menor, de A. Vivaldi, e Ouverture Romeo and Juliet, de Tchaikowsky. O casal de namorados e alunos da Orquestra, Pedro Luis Moraes e Stephanni Hackmann, vai apresentar a música que compuseram juntos, chamada Subida, café mau passado, que recebeu arranjo de Nicollas de Abreu e regência de Marco Aurélio Domingos. Os trompetes, trombones e os músicos que tocam esses instrumentos também farão suas estreias no palco.

A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul

A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul proporciona formação profissional na área da música instrumental, inclusão social, geração de renda e oportunidades de vida a mais de 100 crianças e jovens da Grande Porto Alegre. Estudantes da rede pública de ensino, na faixa etária de 10 a 24 anos, formam o público alvo que compõe o corpo orquestral.

A entidade mantenedora é a Associação Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, uma ONG pautada pelo princípio de transparência e voltada à gestão integral da Orquestra. A manutenção das atividades ocorre por meio de contribuições dos Amigos da Orquestra Jovem, Leis de Incentivo (ROUANET E LIC -RS) projetos incentivados, empresas patrocinadoras e doações.

A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul é reconhecida em todo o Rio Grande do Sul e no Uruguai, já tendo realizado concertos em dezenas de cidades. Em 2012 recebeu o Prêmio Líderes e Vencedores, concedido pela Assembleia Legislativa, e o Prêmio Equilibrista do Ano, do IBEF/RS (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças). Em 2014, venceu o edital Funarte de Apoio a Orquestras e, em 2015, o edital Pró-Cultura RS/FAC Sonora Musical.

Serviço:

1º concerto da Temporada 2018 da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul/ 15 de março, às 17h30/ Capela da Casa de Apoio Madre Ana – Rua Vigário José Inácio, 741 – Centro – Porto Alegre/ Entrada franca.

