Orquestra Jovem lança financiamento coletivo

Criada em 2010, a Orquestra Jovem do RS ensina música para 110 crianças e jovens. Em julho, eles vão participar do Festival de Inverno de Campos do Jordão (SP), com 45 integrantes. Para que tudo dê certo, eles criaram um sistema de financiamento coletivo on-line para que todos possam ajudar com a doação de qualquer valor a partir de R$ 10. A apresentação será neste sábado (21).

