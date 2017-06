Orquestra Jovem do RS faz concerto gratuito na próxima quarta, dia 28

Na próxima quarta-feira, dia 28 de junho, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul faz o terceiro concerto da temporada 2017. O espetáculo está marcado para as 20h e a entrada é franca, mediante retirada de senha uma hora antes do concerto na bilheteria do próprio Teatro do Centro Histórico-Cultural da Santa Casa.

A apresentação reunirá alunos de vários níveis e terá no repertório Twinkle, Twinkle, Little Star, de Suzuki, Sonata nº 1 para Cordas, de Rossini, Tico-tico no Fubá, de Zequinha Abreu e outros clássicos das músicas erudita e popular. O aluno José Luiz Gomes Feijó Junior fará um solo no xilofone. O maestro Telmo Jaconi é quem rege a gurizada.

A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul

A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul proporciona formação profissional na área da música instrumental, inclusão social, geração de renda e oportunidades de vida a 100 crianças e jovens da Grande Porto Alegre. Estudantes da rede pública de ensino, na faixa etária de 10 a 24 anos, formam o público alvo que compõe o corpo orquestral.

A entidade mantenedora é a Associação Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, criada em 2010, uma ONG pautada pelo princípio de transparência e voltada à gestão integral da Orquestra. A manutenção das atividades ocorre por meio de contribuições dos Amigos da Orquestra Jovem, projetos incentivados, empresas patrocinadoras e doações.

A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul é reconhecida em todo o Rio Grande do Sul e no Uruguai, já tendo realizado concertos em dezenas de cidades. Em 2012 recebeu o Prêmio Líderes e Vencedores, concedido pela Assembleia Legislativa, e o Prêmio Equilibrista do Ano, do IBEF/RS (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças). Em 2014, venceu o edital Funarte de Apoio a Orquestras e, em 2015, o edital Pró-Cultura RS/FAC Sonora Musical.

Além dos concertos da Temporada Oficial, a OJRS realiza em 2017 a Série Concertos nas Capelas, mensalmente, nos seguintes locais: Pão dos Pobres, Casa de Apoio Madre Ana e Santa Casa.

“É um trabalho que nos dá muito incentivo. Nesses quase oito anos de Orquestra Jovem vimos que é possível transformar a realidade social das crianças e suas famílias”, diz Carla Zitto, presidente da OJRS. Atualmente mais de dez alunos do projeto estão cursando Bacharelado em Música na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dado que dá ainda mais orgulho para os envolvidos no projeto.

Serviço

O quê: Concerto da Temporada 2017 da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul

Quando: quarta-feira, 28 de junho, às 20h

Onde: Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Avenida Independência, 75, em Porto Alegre)

QUANTO: entrada franca mediante retirada de senhas uma hora antes do início do espetáculo na bilheteria do próprio teatro.

