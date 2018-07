A Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul leva ao município de Novo Hamburgo, neste sábado (7), o espetáculo “Rock in Concert”, às 20h, no Teatro da FEEVALE. O concerto terá a regência do Maestro Manfredo Schmiedt e banda formada pelos músicos Rafael Gubert (vocal), Johnatan Macedo (guitarra), Graziano Anzolin (teclado), Douglas Gutjahr (bateria) e Fábio Alves (baixo).

