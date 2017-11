Orquestra Sinfônica de Gramado é atração no Natal Luz

Uma das grandes atrações da programação de espetáculos do 32º Natal Luz de Gramado acontece nesta sexta-feira (10). A Orquestra Sinfônica de Gramado sobe ao palco da Rua Coberta às 19h30min. O espetáculo é gratuito.

A Orquestra Sinfônica de Gramado tem conquistado o público em meio aos concertos especiais do Natal Luz na Rua Coberta. Para esta edição do evento, o grupo preparou um repertório bastante eclético, que traz clássicos de Natal em versões que vão do erudito ao rock. A coordenação da orquestra é de Júlio Cesar Wagner e Heitor Knorst.

Os 45 músicos participantes, a grande maioria formada por jovens estudantes, organizaram-se para fazer bonito em meio às comemorações do Natal na cidade. Sob a regência do maestro Bernardo Grings, as músicas, típicas de Natal, transitam entre o popular e até pelo rock, a fim de agradar aos mais diferentes estilos. “Preparamos um repertório bem eclético. É uma forma de fomentar a criação de plateia”, informa o Maestro, destacando que a proposta principal é sempre levar música de qualidade.

Outras atrações

Outra atração do Natal Luz neste final de semana acontece neste sábado (11). É a apresentação na Árvore Cantante com o Grupo Bocalis. O show intitulado “Bocalis Canta Natal” será apresentado no palco da Rua Coberta às 19h30min. Já no domingo, dia 12, a Orquestra de Violões faz seu show também às 19h30min na Rua Coberta. Os espetáculos são gratuitos.

PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ

Dia 10 de Novembro – sexta-feira

16 horas – Um Gnomo em Apuros – Cia Goliardos – Vila de Natal.

16 horas – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros.

19h30min – Orquestra Sinfônica de Gramado – Rua Coberta.

20h30min – Show de Acendimento – Em frente o Palácio dos Festivais.

21 horas – Natal Pelo Mundo – ExpoGramado.

Dia 11 de Novembro – sábado

16 horas – Clown Noela – Vila de Natal.

16 horas – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros.

19h30min – Bocalis Canta Natal – Árvore Cantante – Rua Coberta.

20h30min – Show de Acendimento – Em frente o Palácio dos Festivais.

21h30min – Reencontros de Natal – Lago Joaquina Rita Bier.

Dia 12 de Novembro – domingo

16 horas – Fritz o Chapéu do Papai Noel – Vila de Natal.

16 horas – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros.

19h30min – Orquestra de Violões de Gramado – Rua Coberta.

20h30min – Show de Acendimento – Em frente o Palácio dos Festivais.

21h30min – Grande Desfile de Natal – ExpoGramado.

Dia 13 de Novembro – segunda-feira

16 horas – A Mágica Noite do Pijama – Vila de Natal.

19h30min – Joahanna Martins – Cantora Mirim – Rua Coberta.

20h30min – Show de Acendimento – Em frente o Palácio dos Festivais.

21h30min – Grande Desfile de Natal – ExpoGramado.

