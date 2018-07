Orquestra Unisinos Anchieta apresenta Concertos série Magis

A Orquestra Unisinos Anchieta apresenta, no próximo dia 31, Concertos série Magis. Para os amantes da música de concerto, o repertório contempla o estilo, com obras do período barroco na interpretação da Sinfonia em Sol Maior para Cordas de Antonio Vivaldi e do Concerto para dois violinos em Ré menor de Johann Sebastian Bach e do período Romântico a Serenade de Antonin Leopold Dvorak.

Os talentosos solistas convidados colecionam importantes conquistas em seus currículos. Leonardo Bock, porto-alegrense. De berço musical, começou seus estudos de musicalização aos dois anos e meio e aos 5 anos de idade escolheu tocar violino e, sem interrupções, dedica‐se ao instrumento até hoje. Bacharel em Música – Violino pela UFRGS, realizou intercâmbio na University of Georgia (EUA) e aprimoramento na Hochschule für Musik Münster (Alemanha). É violinista da Orquestra Unisinos Anchieta e da Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre).

Brigitta Calloni também porto-alegrense, iniciou seus estudos de violino aos 5 anos de idade. Bacharel em música pela UFRGS, seguiu seus estudos na conceituada Universidade Mozarteum – Salzburg /AUS e na Michigan State Universtity/EUA. Atualmente integra a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e leciona violino no Instituto Popular de Arte e Educação.

O Anfiteatro Padre Werner localiza-se à Av. Unisinos, 950 – São Leopoldo – RS.

Retirada de senhas

• São Leopoldo: Sesc/SL

Serviço:

O que: Concerto Série Magis – Orquestra Unisinos Anchieta

Quando: 31 de julho – terça-feira

Horário: 20 horas

Onde: Anfiteatro Padre Werner (Av. Unisinos, 950 – São Leopoldo – RS)

Informações gerais: (51) 3590 8228

Entrada franca com retirada de senha

