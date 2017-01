Ortopé conquista mercado infantil com crescimento de 35% em 2016 e projeta ultrapassar R$ 125 mi em faturamento em 2017

Depois de comemorar o ano de 2016 com crescimento de 35%, impulsionado pelo sucesso entre as crianças do seu principal lançamento do ano: o tênis Ortopé Estica e Puxa com Rodinha, a Ortopé prepara uma nova arrancada para 2017 com lançamentos que devem garantir um novo recorde de faturamento à marca infantil cinquentenária desde a sua aquisição pelo Grupo Paquetá, em 2007, e ultrapassar os R$ 125 milhões ao final deste ano. E ela começa na Couromoda 2017, de 15 a 18 de janeiro, nos pavilhões do Expocenter Norte, em São Paulo/SP. Lá, a Ortopé apresenta ao mercado 40 novas linhas com 240 modelos de calçados e acessórios infantis em mais de mil combinações de cores para o outono-inverno 2017 de crianças e pré-adolescentes do zero aos 12 anos.

Abre a coleção uma nova linha de solado Street do tênis Ortopé Estica e Puxa com Rodinha. Ele surge em seis novas versões, em especial as que vêm com luzes e bateria recarregável. Destaque também para as novas linhas de tênis infantis, segmento da Ortopé que teve seu maior volume de vendas em 2016 impulsionado pelo impacto do sucesso do tênis com Rodinha no ano. O principal lançamento neste segmento é o tênis Ortopé Fly Tech, que traz um cabedal tecnológico simulando crochê. A expectativa é que este segmento esportivo passe a representar 30% das vendas globais da marca.

Segundo Fabio Schmitz, gerente de marketing da Ortopé, a previsão era enfrentar 2016 apostando no sucesso da inovação do tênis Estica e Puxa, nome dado ao novo sistema de fechamento dos tênis, onde borrachinhas resistentes, coloridas, customizáveis e colecionáveis substituem os tradicionais cadarços. Elas foram um sucesso em 2015, venderam 200 mil pares de tênis e prometiam, com a rodinha, repetir o resultado em 2016, mantendo o volume de vendas. “Chegamos a 350 mil pares vendidos, com pedidos já para 2017, além do surpreendente incremento de 40% nas vendas das linhas de tênis infantis da marca”, comemora ele.

“investimos cerca de R$ 2 milhões em todo o processo, do desenvolvimento ao lançamento e comunicação ao mercado do Estica e Puxa com Rodinha. Isso proporcionou uma visibilidade maior aos consumidores dos atributos diferenciais da Ortopé frente a concorrência em nossas linhas de tênis, o que resultou no importante crescimento de vendas deste segmento para a marca e onde vamos apostar em 2017”, revela Schmitz.

