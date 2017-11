Ortopé leva Korvatunturi ao Hospital da Criança Santo Antônio em Porto Alegre para fazer a alegria de 500 pequenos pacientes e familiares

Nesta quinta-feira (09), a partir das 6h, a marca de calçados infantis Ortopé, de Sapiranga/RS, vai entrar no Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre/RS, com artistas do espetáculo Korvatunturi, de Gramado/RS, para levar muita alegria e diversão a aproximadamente 350 crianças atendidas no local pelo hospital e em média 150 familiares presentes. A presença de Lorena Reginato, para levar uma mensagem de superação às crianças do hospital, também está confirmada.

O evento, liderado pela Ortope e denominado de Dia da Felicidade, já em sua oitava edição levando alegria para crianças que precisam, lança agora um portal na internet com a causa Vida Mais Feliz, onde amigos, voluntários, parceiros, fornecedores e empresas do bem, que tem a intenção de compartilhar felicidade, e transmitir esperança de um futuro melhor para crianças de todo o Brasil, se unem para iniciativas como esta.

Às 9h do dia 09, quinta-feira, os personagens do Korvatunturi passarão pelos quartos para uma apresentação pocket às crianças internadas com entrega de presentes pela equipe de parceiros da Ortopé.

Segundo Fábio Schmitz, gerente de marketing da marca gaúcha de calçados infantis, a data celebra o dia da Felicidade Ortopé, comemorado todo dia 9 de novembro para celebrar a data de aquisição da marca pela Paquetá em 2007, completando então esse ano 10 anos sob a gestão do grupo calçadista. Desde 2009 todo o dia 9 de novembro a Ortopé promove ações para levar felicidade a crianças que precisam.

“Nossa intenção é superlotar o hospital de felicidade, através de visitas aos quartos das crianças internadas com o grupo Korvatunturi, e também entregar presentes para elas, no saguão de entrada do hospital. Vamos montar uma arena da felicidade, repleta de brinquedos infláveis, apresentações artísticas e muita diversão.”

Serviço

DATA: 09/11/2017 QUINTA-FEIRA

HORA: 09h

LOCAL: Hospital da Criança Santo Antônio de Porto Alegre

Cronograma Dia da Felicidade

08:30 – Chegada Korvatunturi ao Hospital da Criança Santo Antônio.

09:00 – Um ou dois personagens Korvatunturi fazem uma aparição nos quartos/corredores, como se fosse um teaser, apenas para mostrar que estão ali.

09:30 – Os personagens Korvatunturi passam pelos quartos fazendo uma apresentação pocket para as crianças internadas.

10:30 – Entrega dos presentes Ortopé para crianças internadas, pela equipe Ortopé + Parceiros

13:30 – cerimônia / Abertura oficial Espetáculo Korvatunturi

14:00 – Cerimônia entrega Cheque Simbólico para Hospital + palavras de agradecimento.

14:30 – Encerramento do momento solene.

16:30 Brincadeiras no saguão do Hospital + distribuição de brindes. (Arena Felicidade).

Presença da Lorena Reginato do Canal Careca TV

A Lorena Reginato, do Canal Careca Tv, e famosa na web por sua luta contra o câncer também estará no Hospital para levar palavras de superação e otimismo para as crianças que estão em tratamento.

Dia da Felicidade

O Dia da Felicidade

No dia 09 de novembro de 2007 o Grupo Paquetá The Shoe Company adquiriu a já famosa marca de calçados infantis Ortopé e nomeou em 09 de novembro de 2008 a data como O Dia da Felicidade, celebrando desde então a partir de 2009 os aniversários da marca infantil no Grupo com ações sociais e beneficentes para crianças.

As oito edições do Dia da Felicidade ORTOPÉ

2009 – A Ortopé levou solidariedade ao Centro de Integração da Criança

Especial (KINDER) de Porto Alegre, com atividades lúdicas e doação de calçados.

2010- Cinco unidades da Associação de Assistência à Criança Deciente (AACD)

foram contempladas com uma bela festa e doação de cinco mil pares de calçados

para crianças da instituição em todo o Brasil.

2011- Os contemplados foram o Instituto do Câncer Infantil (ICI-RS) e o Hospital da

Criança Santo Antônio da Santa Casa de Porto Alegre. A festa foi comandada pelo

grupo gaúcho Pandorga da Lua, com muita música e atividades lúdicas, além da

entrega simbólica de 500 pares de calçados ao ICI-RS.

2012- Evento no Centro Municipal de Cultura de Sapiranga com show musical do

grupo Pandorga da Lua, em três seções para 500 pessoas cada, parte para

crianças de escolas públicas e particulares da região e a última seção para adultos.

Foram doados meia tonelada de alimentos para a Liga de Combate ao Câncer de

Mama em Sapiranga e meia tonelada para APAE do município.

2013 – Show realizado na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, reuniu mais de

1.500 pessoas para assistir a atriz/cantora mirim Larissa Manoela. Houve arrecadação

de duas toneladas de alimentos, beneciando várias entidades.

2014 – Caravana da Felicidade invadiu as ruas de Sapiranga -RS, levando alegria a

crianças de todas as idades e distribuídos presentes, foram mais de 2000 crianças benefeciadas.

2015 – A Ortopé visitou um Lar de orfãos e um projeto social esportivo em Sapiranga, doando sapatos para crianças e proporcionando um dia mais feliz.Foram momentos repletos de felicidade e diversão para todos os participantes

2016 – 50 pessoas, entre voluntários, jornalistas, celebridades, executivos da Ortopé e do Grupo Paquetá, lavaram os pés de 300 crianças do Projeto Amor, da comunidade da Restinga, de Porto Alegre/RS, na cerimônia conhecida como “Lava Pés”, antes da entrega de 300 pares de calçados novos da marca para estas crianças.

