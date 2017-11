Ortopé levou emoção a 500 pequenos pacientes e familiares do Hospital da Criança Santo Antonio

Na última quinta-feira (09), a marca de calçados infantis Ortopé, de Sapiranga/RS, entrou no Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre/RS, com artistas do espetáculo Korvatunturi, de Gramado/RS, para levar muita alegria e diversão a aproximadamente 350 crianças atendidas no local pelo hospital e em média 150 familiares presentes.

O evento, liderado pela Ortope e denominado de Dia da Felicidade, já em sua oitava edição levando alegria para crianças que precisam, lança agora um portal na internet com a causa Vida Mais Feliz, onde amigos, voluntários, parceiros, fornecedores e empresas do bem, que tem a intenção de compartilhar felicidade, e transmitir esperança de um futuro melhor para crianças de todo o Brasil, se unem para iniciativas como esta.

Segundo Fábio Schmitz, gerente de marketing da marca gaúcha de calçados infantis, a data celebra o dia da Felicidade Ortopé, comemorado todo dia 9 de novembro para celebrar a data de aquisição da marca pela Paquetá em 2007, completando então esse ano 10 anos sob a gestão do grupo calçadista. Desde 2009 todo o dia 9 de novembro a Ortopé promove ações para levar felicidade a crianças que precisam.

