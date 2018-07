Os 12 meninos e o técnico de futebol resgatados de uma caverna na Tailândia perderam, em média, dois quilos cada, informaram os médicos

Os 12 meninos e o seu técnico de futebol resgatados da caverna Tham Luang, no Norte da Tailândia, perderam uma média de dois quilos cada durante as mais de duas semanas que permaneceram presos no local, informaram os médicos nesta quarta-feira (11).

Alguns dos garotos têm quadros leves de pneumonia, mas nenhum deles registra problemas graves de saúde, apontou em entrevista coletiva um dos médicos encarregados por avaliar o estado de saúde do grupo, internado no hospital provincial de Chiang Rai. Todos passarão pelo menos sete dias no hospital.

Nove dias de jejum

O inspetor do Ministério da Saúde, Tongchai Lertvirairatanapong, disse que os meninos estão em “boas condições” apesar de terem perdido peso durante o período que ficaram na cavidade subterrânea. Ele atribuiu sua relativa boa saúde ao seu treinador, Ekkapol Ake Chantawong, de 25 anos, um ex-monge, que foi o último a deixar a caverna. “Tenho de elogiar o treinador, que cuidou muito bem dos futebolistas”, afirmou.

O time de futebol Javalis Selvagens, que entrou na caverna no dia 23 de junho, ficou nove dias sem comer antes de ser encontrado por dois mergulhadores britânicos no dia 2 de julho. Lertvirairatanapong contou que os meninos beberam apenas água turva, que foi o que os salvou.

A operação de resgate, que mobilizou mais de 1.000 pessoas, durou três dias. Os primeiros quatro meninos chegaram ao hospital no domingo (08). O restante do time foi dividido em dois grupos: um de quatro – retirado na segunda-feira (09) – e um último que só veio à superfície na terça-feira (10).

Contato com a família

Os familiares do primeiro grupo de resgatados puderam, na terça-feira, ter contato com os meninos, embora com medidas cautelares devido ao sistema imunológico ainda fraco deles. Eles se viram através de um vidro e conversaram por uma linha telefônica. O segundo grupo de meninos resgatados poderá ver os seus parentes ainda nesta quarta também através do vidro. O terceiro permanecerá pelo menos mais um dia em quarentena.

Alimentação

Alguns dos garotos já pediram para comer pão com cobertura de chocolate, mas a maioria só vai receber um alimento semelhante ao leite, que é rico em proteínas e nutrientes, segundo a CNN. O grupo é alimentado à base de uma dieta leve com arroz e frango, além da ingestão de vários suplementos vitamínicos.

Entenda o caso

No dia 23 de junho, 12 meninos de um time de futebol e o técnico faziam um passeio de bicicleta e entraram na caverna para se proteger do mau tempo. A chuva ficou intensa, e a água subiu muito rápido, deixando o grupo preso.

Eles ficaram isolados e sem comida por nove dias. Em 2 de julho, mergulhadores ingleses encontraram o grupo, debilitado e com muita fome, a 4 quilômetros da entrada da caverna e entre 800 metros e 1 quilômetro de profundidade. O resgate durou três dias.

Cada garoto foi conduzido por pelo menos dois mergulhadores e usou máscara facial de oxigênio durante o percurso até a entrada da caverna, que durou seis horas. Vários trechos são muito estreitos, com água turva e baixa visibilidade.

