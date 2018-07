Os 12 meninos e o técnico de futebol que foram resgatados de uma caverna na Tailândia deixam o hospital nesta quarta-feira

Os 12 meninos e o técnico de futebol que foram resgatados de uma caverna inundada na semana passada, na Tailândia, serão liberados do hospital nesta quarta-feira (18) e concederão uma entrevista coletiva, informou o governo local.

“Queremos reduzir a curiosidade do público”, disse o porta-voz do governo tailandês, Sansern Kaewkamnerd, nesta terça-feira (17), sobre a coletiva. “Nós organizamos para que, depois disso, os meninos possam voltar às suas vidas normais”, completou.

Os meninos, com idades entre 11 e 16 anos, e o técnico, de 25 anos, foram resgatados com segurança do complexo de cavernas de Tham Luang, perto da fronteira com Mianmar, após uma perigosa operação que atraiu a atenção de todo o mundo. Os garotos e seu treinador foram internados em Chiang Rai.

Autoridades têm se preocupado com o impacto que a fama e a atenção repentina podem ter na saúde mental dos meninos, então a entrevista coletiva desta quarta-feira será controlada. Jornalistas precisarão escrever as suas perguntas, que serão, então, avaliadas por um psicólogo. Perguntas aprovadas serão feitas aos meninos por um moderador.

Passakorn Bunyalak, vice-governador da província de Chiang Rai, disse que os meninos serão enviados para casa após a coletiva de imprensa e pediu que seus pais e jornalistas evitem entrevistas por cerca de 30 dias. “Nesse momento inicial, estamos tentando impedir que a mídia incomode os meninos”, declarou, acrescentando que eles são protegidos pela Lei de Proteção Infantil da Tailândia. Um artigo da lei protege menores de 18 anos de cobertura midiática que pode causar danos emocionais e de reputação.

Homenagem

Os adolescentes lamentaram a morte de um mergulhador tailandês durante as operações de socorro, informou o Ministério da Saúde do país. A equipe de futebol Javalis Selvagens foi informada que, em 6 de julho, Saman Kunan, que trabalhava como voluntário no resgate, morreu quando tentava estabelecer uma linha fornecimento de oxigênio na caverna em que eles estavam presos.

“Todos choraram e expressaram seus pêsames escrevendo mensagens em um desenho do capitão de corveta Saman e observaram um minuto de silêncio por ele”, afirmou o secretário permanente do Ministério da Saúde, Jedsada Chokdamrongsuk, em um comunicado.

Saman Kunan, triatleta e mergulhador, deixou a Marinha em 2006 e trabalhava no aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangcoc. Quando soube dos meninos presos, se apresentou como voluntário para participar do resgate. A operação mobilizou mais de 1 mil pessoas. Mergulhadores estrangeiros e oficiais tailandeses retiraram os meninos em três grupos. Os primeiros quatro garotos chegaram ao hospital no dia 8. O restante do time foi dividido em dois grupos: um retirado no dia 9 e o último no dia 10.

Deixe seu comentário: