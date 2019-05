Os 23 atletas gaúchos que participarão dos Jogos Pan-Americanos foram homenageados no Palácio Piratini

Uma solenidade especial no Palácio Piratini homenageou, na manhã dessa quinta-feira, os 23 atletas gaúchos de oito modalidades (incluindo três competidores paraolímpicos) que participarão dos Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru). A competição será realizada entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

“Vocês mostram aos jovens uma alternativa a outras opções menos saudáveis que competem pela atenção deles. Tenham a certeza de que não estarão sozinhos no evento”, enalteceu o governador Eduardo Leite.

Já o titular da Secretaria do Esporte e Lazer (reativada nesta gestão do Executivo estadual), João Derly, relembrou a própria trajetória como atleta e medalhista de ouro no judô – categoria meio-leve – no Pan do Rio de Janeiro, em 2007: “A competição é um importante instrumento de fortalecimento dos atletas, que também serve como preparação e avaliação para os campeonatos mundiais e os jogos olímpicos”.

A cerimônia contou, ainda, com a presença de secretários de Estado, parlamentares e representantes de entidades esportivas. Em sua manifestação, a judoca Mayra Aguiar, campeã mundial e medalhista olímpica, agradeceu o reconhecimento: “É importante saber que temos o apoio do governo e do povo gaúcho. Nossos atletas são bons, temos muitos títulos e façanhas”.

Gaúchos no Peru

– Aléxia Castilhos (judô);

– Almir Junior (atletismo);

– Anderson Henriques (atletismo);

– Daniel Borges Cagnin (judô);

– Edson Isaías Freitas da Silva (canoagem);

– Gabriela Cecchini (esgrima);

– Geórgia Furquim Bastos (tiro esportivo);

– Guilherme Toldo (esgrima);

– Janice Gil Teixeira (tiro esportivo);

– Leonardo Gonçalves (judô);

– Marcelo Fedrizzi Demoliner (tênis);

– Marcos Scolaro (canoagem);

– Mariana Nelz Pistoia (esgrima);

– Mayra Aguiar da Silva (judô);

– Nathália Brígida (judô);

– Rafael Macedo (judô);

– Roberto Schmits (tiro esportivo);

– Samuel Reis Albrecht (vela);

– Vitória Guerra (ginástica rítmica);

– Viviane Jungblut (natação);

– Maria Carolina Santiago (natação paraolímpica);

– Maria Dayanne da Silva (natação paraolímpica);

– Susana Schnarndorf (natação paraolímpica).

Evento bilionário

Com provas em 424 modalidades e um investimento de US$ 1,2 bilhão, a edição 2019 dos Jogos Pan-Americanos de 2019 promete ser uma das maiores da história do evento, realizado de quatro em quatro anos desde 1951 – o Brasil foi o anfitrião em duas oportunidades (1963 e 2007).

Tanto a cerimônia de abertura, em 26 de julho, como a de encerramento, em 11 de agosto, serão realizadas no Estádio Nacional do Peru, com capacidade para receber até 50 mil pessoas.

