Os 50 anos do Led Zeppelin deverão ter celebrações especiais

Em 2018, o Led Zeppelin completa 50 anos de história e Robert Plant quer comemorar de um jeito ou de outro. Em entrevista para o “The Current”, o vocalista afirmou que vai se reunir com os outros integrantes – o guitarrista Jimmy Page e o baixista John Paul Jones – para conversarem sobre o que podem fazer com a data especial do 50° aniversário de fundação do Led Zeppelin.

A banda começou em 1968 e encerrou suas atividades em 1980, após a morte do baterista John Bonham.

Além do aniversário de uma das bandas mais cultuadas da história do rock, Plant também lembrou que neste ano completa 38 anos da morte do baterista John Bonham. “Basicamente, é muito difícil encontrar coisas inéditas. E a grande coisa do Led Zeppelin é que não fizemos crônicas de nós mesmos. Apenas fomos de cidade em cidade cantar músicas e tocar guitarra”, definiu.

“De certo modo, gostaria que tivéssemos mais coisas para olhar, mas terá um livro de fotografias e outras coisas. Além disso, musicalmente, tem alguns pedaços soltos por aí, mas não um álbum ou algo do tipo. Mas terá uma celebração, tenho certeza, em algum lugar”, prometeu o deus dourado, como ficou conhecido na década de 1970.

O livro Led Zeppelin By Led Zeppelin é um projeto colaborativo feito, também, com Page e Jones.

Há alguns meses, o guitarrista Page disse que achava muito improvável que o Led Zeppelin voltasse a se apresentar ao vivo. “Você tem que encarar os fatos. Acabamos de passar pelos 10 anos do show, quando nos organizamos para fazer um show sério. Essa foi a única coisa que temos em um longo tempo, então acho difícil fazer alguma outra coisa [juntos]. Eu realmente acho que o tempo já foi”.

Em 2017, completou-se dez anos da mais proeminente reunião do Led Zeppelin depois do fim da banda, em 1980, após a morte do baterista John Bonham. Na ocasião, em dezembro de 2007, o guitarrista se reencontrou com o vocalista Robert Plant, o baixista John Paul Jones e o filho de John Bonham, Jason Bonham, na bateria, para uma única apresentação na O2 Arena, em Londres, na Inglaterra.

Apesar de Plant e John Paul Jones continuarem ativos com carreira solo e outros projetos, Plant, inclusive, lançou um novo disco este ano, Carry Fire, uma tão aguardada nova reunião do Led Zeppelin não está nos planos. Uma potencial turnê dos integrantes remanescentes do grupo seria uma das mais esperadas em todos os tempos.

