Os artistas estão pressionando os deputados nas redes sociais para que eles votem contra o projeto de lei dos agrotóxicos

O PL (projeto de lei) que trata do registro, fiscalização e controle dos agrotóxicos no País discutido na Comissão Especial da Câmara dos Deputados mobilizou artistas nas rede sociais nesta semana. Eles protestam contra o projeto, e pressionam os deputados federais para que votem contra a proposta. Bela Gil, Astrid Fontenelle, Patrícia Pillar, Caco Ciocler e Martnália criticaram a medida: “não aceitaremos retrocesso”.

Um vídeo gravado pelo ator Caco Ciocler e uma foto da apresentadora Bela Gil foram compartilhados por artistas e organizações sociais. O ator questiona a legitimidade dos motivos dos deputados para a discussão do projeto.

“Não é possível que meia dúzia de deputados possam autorizar, possam querer que substâncias tóxicas, proibidas em diversos países do mundo cheguem a mesa das nossas crianças. É claro que esses deputados não estão preocupados com você, com sua saúde ou com a saúde pública”, disse.

Bela Gil foi à Câmara na última terça-feira (19) para pressionar os deputados a votarem contra o PL 6299/2002.

“Estou aqui para pressionar os deputados a não votarem a favor do PL 6299/2002 que colocaria mais veneno na nossa mesa! Esse PL não acaba com a agricultura, nem impede que a população seja alimentada, como insistem os ruralistas! Sua reprovação é fundamental para proteger a nossa saúde, a saúde dos agricultores e da terra. #ChegaDeAgrotoxico”, escreveu.

A comissão especial que analisa a proposta de mudanças na legislação brasileira sobre agrotóxicos suspendeu os trabalhos na manhã de terça, devido ao início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara. No final da tarde, a reunião foi encerrada, sem data para ser retomada.

Pouco antes de interromper os trabalhos, a presidente da comissão especial, deputada Tereza Cristina (DEM-MS), informou que foi encontrada no plenário 6, onde acontecia a reunião, “uma mala com uma simulação de bomba”. Após ser informada, a Polícia Legislativa isolou o local.

Obstrução

Os parlamentares contrários à proposta, que são minoria na comissão especial, anunciaram que farão obstrução para impedir a aprovação do substitutivo apresentado pelo relator, deputado Luiz Nishimori (PR-PR). A maioria na comissão especial é favorável ao texto, que voltou a ser defendido na última quarta-feira (20) pelos deputados Sergio Souza (MDB-PR) e Valdir Colatto (MDB-SC).

O deputado Heitor Schuch (PSB-RS), presidente da Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar e integrante da Frente Parlamentar Mista da Agropecuária, aproveitou a reunião para declarar o voto contrário ao texto, “em resposta a mentiras que circulam na internet”.

A retomada da discussão levou outros artistas a criticarem o projeto. As atrizes Patrícia Pillar e Paula Burlamaqui compartilharam o vídeo de Ciocler, assim como o atores Marcos Palmeira, Rainer Cadete e Rafael Losso. A apresentadora Astrid Fontenelle e a contora Martnália também protestaram contra o Projeto de Lei.

