Os assaltos no transporte coletivo de Porto Alegre devem ter uma redução recorde neste ano

Inaugurada pela Polícia Civil gaúcha em Porto Alegre há sete meses, a DRTC (Delegacia Especializada na Repressão aos Roubos no Transporte Coletivo) projeta que 2019 terá o menor número de registros de assalto a ônibus na capital gaúcha em 15 anos. Desde janeiro até setembro, foram 171 incidentes desse tipo, 64 a menos que os 235 previstos inicialmente até dezembro.

Para se ter uma ideia, em 2007 – ano com a maior ocorrência de casos registro de casos na história recente desse tipo de levantamento 2007 – foram 1.737 ocorrências. A estatística foi apresentada na manhã dessa terça-feira por autoridades estaduais e municipais na sede da ATP (Associação dos Transportadores de Passageiros).

Dentre as ações apontadas como responsáveis pela diminuição das ocorrências está a gestão integrada dos órgãos de segurança pública, conforme ressaltou o diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano: “A implantação do GPS em toda a frota e as câmeras de reconhecimento facial foram algumas das medidas de qualificação do transporte coletivo, recuperação gradual do número de usuários, avançando por outras importantes resultados na área da segurança pública”.

Ao apresentar os dados oficiais, o titular da DRTC, Daniel Mendelski, também destacou o trabalho em conjunto, atribuindo a essa iniciativa a obtenção dos resultados positivos: “Trata-se de um trabalho permanente, desenvolvido por um grupo dedicado, com apoio fundamental da BM [Brigada Militar] em inteligência e ações preventivas, sem esquecer a colaboração do Poder Judiciário e do Ministério Público. É importante destacar, ainda, as parcerias com a prefeitura de Porto Alegre, por meio da EPTC e da Guarda Municipal”.

As ações são realizadas juntamente com a ATP e ATL (Associação de Transportadores de Passageiros por Lotações), conforme detalhou o diretor de operações da EPTC, Paulo Ramires: “A redução dos roubos passa por uma ação conjunta de diversos órgãos, no processo de qualificação do transporte público, que certamente possibilitará a recuperação de passageiros, com muito mais segurança em seus deslocamentos”.

Para a presidente da ATP, Tula Vardaramatos, os resultados foram obtidos graças à união de esforços: “Temos a atuação diária, essencial e incansável dos órgãos de segurança e o empenho de todas as empresas e associações ligadas ao transporte coletivo de nossa cidade”. De acordo com a entidade, somente nos ônibus do transporte coletivo as catracas giram 18 milhões de vezes a cada mês.

Localização

Em atividade desde o dia 28 de março deste ano, a DRTC está localizada na avenida Getúlio Vargas nº 1.250 (bairro Menino Deus), em um prédio anexo à sede da Seapdr (Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural). A unidade presta atendimento 24 horas por dia, inclusive por meio do telefone (51) 3288-8500.

(Marcello Campos)