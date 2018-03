Os atores Jennifer Aniston e Adam Sandler farão uma nova comédia juntos

Adam Sandler e Jennifer Aniston, que trabalharam juntos em “Esposa de Mentirinha”, de 2011, farão uma nova comédia juntos, “Murder Mystery”, desta vez para a Netflix, segundo o site da revista Variety.

A história vai acompanhar um policial de Nova York (Sandler) e sua mulher (Jennifer), que se tornam os principais suspeitos do assassinato de um idoso milionário enquanto eles estavam de férias na Europa.

A direção ficará por conta de Kyle Newacheck, do seriado “Workaholics”, e o roteiro será assinado por James Vanderbilt, roteirista de “Independence Day: O Ressurgimento” (2016) e “O Espetacular Homem-Aranha” (2012).

De acordo com fontes ouvidas pelo site, os atores queriam voltar a trabalhar juntos há tempos, seguindo o sucesso de “Esposa de Mentirinha”, que arrecadou 214,9 milhões de dólares no mundo, com praticamente a metade disso apenas nos Estados Unidos.

Essa será a estreia de Jennifer na Netflix e a sexta produção original de Adam Sandler na plataforma. Seus outros trabalhos no serviço foram “The Ridiculous 6” (2015), “Zerando a Vida” (2016), “Sandy Wexler” (2017) e o elogiado “Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe” (2017). Em abril, ele lança “Lá Vem os Pais”, que estrela ao lado de Chris Rock.

Dentre os projetos futuros de Jennifer estão o drama de guerra “The Yellow Birds” e uma nova série, já comprada pela Apple, ao lado de Reese Witherspoon, de “Big Little Lies”.

