Os bairros IAPI e Passo D’Areia, na Zona Norte de Porto Alegre, têm alteração no trânsito a partir desta segunda-feira

Devido ao início de uma nova etapa nas obras de macrodrenagem da bacia hidrográfica do Arroio Areia, na Zona Norte de Porto Alegre, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) fará desvios no trânsito de veículos a partir das 9h desta segunda-feira na região dos bairros IAPI e Passo D’Areia. As alterações devem prosseguiu pelas próximas semanas.

A principal mudança ocorrerá na avenida Plínio Brasil Milano, no trecho situado entre o Viaduto Obirici e o número 2.402 da via, no sentido Bairro-Centro. Ali o trânsito será bloqueado, com redirecionamento para duas faixas no contrafluxo do sentido oposto, com acessos por meio do canteiro central. As ruas Cacequi, Sobradinho e Gustavo Moritz estarão liberadas apenas para acesso local, com passagem protegida para pedestres.

Já no sentido Centro-Bairro, os condutores de veículos que trafegarem pela Plínio Brasil Milano poderão utilizar a faixa da direita, compartilhada com o transporte coletivo. Mas eles serão orientados a fazer um desvio pela rótula da rua José da Silva, a fim de acessar a avenida Assis Brasil pela avenida Grécia – que será a principal alternativa – ou então pelas ruas Jary e Bezerra de Menezes.

Com exceção da linha de ônibus “608-IAPI”, que terá o seu terminal transferido para a rua Jary, as demais opções de transporte público não sofrerão alterações no trecho compreendido pela operação municipal da EPTC. Os bloqueios ocorrerão em etapas, a fim de ocasionar o menor impacto possível, e serão sinalizados com as indicações dos desvios. Conforme o avanço das obras, poderão ser feitos ajustes.

Obras

A ampliação do sistema de macrodrenagem do Arroio Areia foi iniciada em junho do ano passado, com a construção de um reservatório, confecionado em concreto e com capacidade de armazenamento para 7,6 mil metros quadrados de água, na Praça Doutor Luis Francisco Guerra Blessman, no bairro Três Figueiras.

Segundo a prefeitura da Capital gaúcha, essa primeira fase do serviço está com a parte de drenagem concluída e o reservatório já em funcionamento. Agora estão em andamento o nivelamento do terreno para urbanização da praça. Com as duas novas obras do conjunto iniciadas em junho, três etapas já estão sendo executadas. A obra da Plínio Brasil Milano será a quarta a entrar em operação.

A obra conta com um investimento de mais de R$ 107 milhões (incluindo a verba para trabalhos sociais e apoio à fiscalização de obras), bancados pela União. Tratam-se de recursos a fundo perdido, provenientes do Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais (o chamado “PAC Prevenção”) e têm contrapartida financeira de R$ 1,3 milhão por parte da prefeitura de Porto Alegre.

(Marcello Campos)

