Os bancários de todo o Brasil decidem entrar em greve a partir desta segunda

Os bancários de todo o Brasil estarão de braços cruzados a partir desta segunda-feira. A categoria optou por aderir à greve convocada pelas centrais sindicais em protesto contra as reformas trabalhista (já aprovada) e da Previdência, que deve ser votada em breve. A decisão foi tomada em conjunto pelos sindicatos estaduais e nacional dos empregados do setor. Haverá manifestações de bancários em todo o País durante o dia de paralisações.

Porto Alegre

No final da manhã de sexta-feira, em reunião plenária no auditório da Casa dos Bancários, em Porto Alegre, representantes da categoria no Rio Grande do Sul acertaram uma jornada de mobilizações. “Os trabalhadores irão madrugar, na segunda-feira, para combater a reforma da Previdência”, frisou o SindBancários em notícia divulgada no site da entidade.

A partir das 5h da manhã, a concentração será em frente ao Monumento ao Laçador, próximo ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, na Zona Norte da capital. “A plenária encaminhou um estado de mobilização permanente e o início, diante da incerteza da votação da reforma e um encerramento, no primeiro dia, com um Ato em Defesa da Aposentadoria, às 17h, na Esquina Democrática”, acrescentou o texto.

De lá, os trabalhadores pretendem seguir até a rodoviária da capital. A previsão é chegar no terminal intermunicipal de ônibus às 7h. A seguir, mais um trecho de marcha deve ser feito, até a Travessa Cinco de Paus, no Centro Histórico, onde se localiza a sede do INSS em Porto Alegre.

Para as 17h, está marcado o início da concentração de um ato em defesa da aposentadoria, na Esquina Democrática. “O Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência, na verdade, não tem dia nem hora para acabar e pode iniciar uma jornada que desaguará em uma grande greve geral em defesa dos direitos”, argumentou o SindBancários.

