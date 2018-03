Os bancos estudam mudanças nas regras do cheque especial: a ideia é transformar o saldo negativo, após 30 dias, em um empréstimo com taxa mais baixa

Após pressão da sociedade e do BC (Banco Central), as instituições financeiras começaram a desenhar um projeto para não deixar os clientes no cheque especial – cujos juros estão em 324,7% ao ano – por mais de 30 dias. Segundo fontes ouvidas, a proposta que está na mesa da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e já foi levada ao BC é transformar o saldo negativo automaticamente em um crédito pessoal, que tem taxa de 122,6% por ano, após 30 dias de uso do cheque especial. O cliente, porém, terá de autorizar previamente essa transação.

De acordo com técnicos do setor, a medida ainda não está em sua forma final. Uma dúvida é se seria possível manter ativo ou não o limite de cheque especial do correntista. Argumenta-se que o brasileiro tem a cultura de já contar com aquele dinheiro em sua conta. Mas há quem insista que chegou o momento de mudar isso.

Houve várias divergências entre os bancos sobre o modelo. Alguns insistiam que a melhor saída era apenas investir em ações pesadas de educação financeira. As instituições chegaram a cogitar fazer o anúncio ainda este mês, apenas com o programa educacional, mas houve quem defendesse que o momento atual, em que a taxa básica de juros (Selic) está em seu menor patamar histórico – 6,75% ao ano –, é o ideal para fazer uma mudança mais significativa.

Quando a atual diretoria do BC assumiu, em meados de 2016, os juros básicos da economia estavam em 14,25% ao ano. Apesar disso, naquela época, a taxa do cheque especial estava mais baixa: 311,48% ao ano.

Desde então, a inadimplência não sofreu grandes alterações. Passou de 14,9% para 15,2%. Ou seja, ficou muito mais barato para os bancos captarem, mas, mesmo assim, eles passaram a cobrar mais para os clientes com o orçamento apertado.

Até agora, o consenso é que a mudança não pode ser obrigatória, como a que o BC fez no uso do cartão de crédito, com renegociação obrigatória, no ano passado. A ideia é fazer com que o cliente opte por transformar o débito em crédito pessoal.

“Ninguém deve ser obrigado a aderir. Os bancos devem explicar direitinho como vai funcionar”, falou uma fonte a par das discussões.

Atualmente, os brasileiros estão no vermelho em R$ 24,4 bilhões. Em janeiro, houve um salto de 12% dessa dívida, pelo fato de ser um mês com muitas contas, como impostos e material escolar. No entanto, nos últimos 12 meses, o estoque de endividamento caiu 4,5%.

Pouco vantajoso

O problema, para quem não está acostumado a ficar pendurado todos os meses no cheque especial, é que a mudança automática pode pesar mais no bolso. Se a pessoa passasse apenas um mês no vermelho, pagaria 12,8% ao mês de juros sobre a quantia. No entanto, se esse valor for parcelado, a carga de juros do crédito pessoal é, em média, de 122,6% ao ano. Neste caso, não valeria a pena dar a autorização ao banco.

O foco da medida é o cliente que vive atolado no cheque especial. Quem fica R$ 1 mil no cheque especial por um ano acumula uma dívida de R$ 4.109,89 se não movimentar mais a conta.

