Os bancos públicos deverão receber do governo federal ao menos 20 bilhões de reais, de um total de 86 bilhões de reais que receberam do governo

Os bancos públicos deverão devolver aos cofres da União neste ano ao menos R$ 20 bilhões, de um total de aproximadamente R$ 86 bilhões que receberam do governo federal como reforço de capital durante o mandato de Dilma Rousseff. O dinheiro devolvido será utilizado para abater a dívida pública.

A maior parte dos recursos deverá vir da Caixa Econômica Federal. A expectativa era de que o banco devolvesse em 2019 um terço dos R$ 40 bilhões recebidos da União por meio de IHDC (Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida). Mas a Caixa trabalha para aumentar a devolução para 50%. Para chegar lá, vai vender ativos, reduzir o índice de Basileia e emitir R$ 8 bilhões em letras financeiras.

Do Banco do Brasil, a área econômica espera receber metade dos R$ 8,1 bilhões devidos, embora a instituição ainda não confirme o número. O BNDES também não definiu quanto vai devolver dos R$ 35 bilhões devidos. A instituição já terá que devolver R$ 126 bilhões neste ano ao Tesouro em empréstimos. Ainda não está claro se o IHCD faz parte desse montante. Também devolverão recursos à União o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia.

Juros

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, disse no final de abril, em coletiva de imprensa, que o governo não vai intervir na definição dos juros praticados pelos bancos estatais.

Ao participar da abertura da Agrishow, maior feira de agronegócio do País, em Ribeirão Preto (SP), o presidente Jair Bolsonaro se dirigiu ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, durante o seu discurso, e pediu para que os juros do crédito rural cobrados pelo banco “caiam um pouco mais”.

“Foi um comentário num ambiente muito amigável. Obviamente que o presidente não quer e não intervirá em qualquer aspecto relacionado a juros nos bancos que estão, em tese, sob o guarda-chuva do governo”, disse o porta-voz.

Rêgo Barros reforçou a posição do presidente em não criar qualquer tipo de novo imposto no País, especialmente sobre igrejas. Ele descartou problemas na relação entre Bolsonaro e o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra.

Em uma entrevista publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, Cintra informou que a proposta de reforma tributária deve incluir uma nova contribuição previdenciária, que substituirá o atual imposto sobre folha de pagamento, e será cobrada sobre todas as transações financeiras, inclusive sobre o dízimo pago pelos fiéis às igrejas. A medida foi logo descartada pelo presidente, em um vídeo divulgado em uma rede social.

“Não há fricção entre o presidente e o secretário. Apenas o nosso presidente, diante de seus conceitos e percepções políticas, entendeu que não se deve mesmo bitributar as igrejas. Ele, como presidente, de pronto, já resolveu destacar que encontrava-se contrário a essa posição”, disse o porta-voz.

Durante a tarde, Marcos Cintra e Bolsonaro se reuniram no Palácio do Planalto, mas Rêgo Barros descartou qualquer possibilidade de o secretário da Receita deixar o cargo no momento.

Propagandas do governo

O governo federal também deve editar uma norma com diretrizes para o conteúdo de publicidade oficial de ministérios, órgãos e empresas públicas, informou o porta-voz da Presidência da República.

A decisão ocorreu dias depois do Banco do Brasil, a pedido de Bolsonaro, ter determinado a retirada do ar de um comercial que incentivava a abertura de contas no banco. A peça, de 30 segundos, exibia imagens de homens e mulheres jovens de diferentes estilos. Em entrevista, o presidente disse que a linha de publicidade do governo mudou.

“É apenas uma questão de traçar diretrizes, a partir de traçar diretrizes, a Segov [Secretaria de Governo] e a Secom [Secretaria Especial de Comunicação] disponibilizam essas diretrizes, por meio das normativas, que são peculiares nesse momento, aos órgãos, aos ministérios, e eles vão seguir essas diretrizes”, disse Rêgo Barros.

Deixe seu comentário: