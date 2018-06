Os bancos só abrem das 13h às 17h nesta sexta

Por motivos de segurança, o Banco Central do Brasil recomendou que as agências bancárias e os transportes de valores adotem horários diferenciados nos jogos da Seleção Brasileira durante o Mundial na Rússia. Nesta sexta-feira (22), o Brasil joga contra a Costa Rica, às 9h, portanto o atendimento ao público nas agências bancárias do interior, da capital gaúcha e regiões metropolitanas será das 13h às 17h.

Em dias de jogos às 11h, o atendimento ao público nas agências do interior, da capital e regiões metropolitanas será das 8h30min às 10h30min e das 14h às 16h.

Em dias de jogos às 15h, o atendimento ao público nas agências do interior, da capital e regiões metropolitanas será das 9h às 13h.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) esclarece, ainda, que os bancos deverão afixar em suas dependências aviso sobre o horário de atendimento nos dias de jogos do Brasil, com uma com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

Pagamento de contas

A Febraban lembra que os bancos oferecem aos clientes opções como os caixas eletrônicos, a internet banking, o aplicativo do banco no celular (mobile banking) e operações bancárias por telefone.

