Os bancos só funcionam das 9h às 13h nesta quarta por causa do jogo da Seleção Brasileira no Mundial

As agências bancárias de todo o País vão fechar mais cedo nesta quarta-feira por causa do jogo da Seleção Brasileira no Mundial. A partida contra a Sérvia será às 15h (horário de Brasília). O horário excepcional será determinado por cada banco, mas a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) recomenda que seja das 9h às 13h.

A recomendação da Febraban segue uma circular do Banco Central publicada em maio, que permite que as agências bancárias funcionem por, pelo menos, quatro horas em dias de jogos do Brasil no Mundial. Mesmo sem compromisso de seguir um horário específico, as agências são obrigadas a afixar avisos com o horário de funcionamento nos dias de jogos do Brasil com pelo menos 48 horas de antecedência.

Além de bancos, diversos serviços terão horários alterados.

Correios

Cada unidade dos Correios inicia o funcionamento em seu horário habitual e encerra às 15h. Receita Federal

O expediente será das 7h às 13h. Contribuintes com agendamento para atendimento em horários sem funcionamento devem entrar no sistema para alterar a data.

Agência do INSS

O expediente ocorrerá até as 13h. As atividades dos servidores serão autorizadas e facultativas em todas as agências para cumprimento de suas atividades.

Transporte público

A EPTC adotará a tabela de verão para os horários de ônibus em Porto Alegre nesta quarta. Os horários de pico do turno da manhã serão mantidos, assim como a oferta de veículos. A principal alteração será à tarde, com a concentração de viagens entre 12h e 15h.

Escolas privadas

Segundo o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, nos dias de jogos do Brasil que coincidem com dias letivos, as instituições têm liberdade para se organizar.

Escolas estaduais

Os alunos não terão aula à tarde. Segundo a Secretaria da Educação, a carga horária será recuperada posteriormente, conforme definição da escola.

Escolas municipais

As aulas ocorrerão normalmente nas escolas municipais da capital gaúcha.

Saúde

O Samu (192) mantém plantão 24 horas, assim como o Centro de Informações Toxicológicas (0800-721-3000). A Farmácia de Medicamentos Especiais em Porto Alegre e o Hemocentro-RS funcionam das 8h às 14h.

Prefeitura da Capital

O expediente de órgãos da prefeitura será das 8h às 14h, exceto em atividades consideradas essenciais.

Supermercados

Conforme a Agas (Associação Gaúcha de Supermercado), o funcionamento ficará a critério de cada supermercado.

Comércio

O Sindilojas Porto Alegre informa que a abertura do comércio da Capital e de Alvorada é opcional nos dias de jogos. Não existe obrigação legal para que os empresários liberem os colaboradores de suas funções nesses dias, mas, para que não haja desconforto, a orientação é que seja feito um acordo sobre a abertura do estabelecimento.

