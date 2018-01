Os brasileiros gastam 200 minutos por dia em aplicativos. Os brasileiros também estão na lista dos que mais fazem download

Usuários do mundo inteiro estão fazendo mais downloads e gastando mais em aplicativos. Um levantamento feito pela App Annie, empresa norte-americana de dados do mercado de aplicativos mostra que a quantidade de aplicativos baixados em 2017 superou a marca de 175 bilhões de programas, impulsionado principalmente por mercados emergentes como o Brasil e Índia.

O Brasil aparece entre os principais mercados em número de downloads no mundo, considerando tanto aplicativos de iOS quanto de Android. Ele é o quarto na lista dos cinco dos mercados que mais consomem aplicativos, perdendo apenas da China, Índia e Estados Unidos e à frente da Rússia no top 5.

Na Apple Store, o País aparece como o nono maior mercado em número de downloads, perdendo da China, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, França, Alemanha e Canadá. Já no Google Play o Brasil é o segundo país que mais baixa aplicativos, superando os Estados Unidos e perdendo apenas para a Índia.

Em dois anos, o brasileiro aumentou em 20% a quantidade de downloads de aplicativos e a estimativa é que se torne uma das principais nações que gastam com apps nos próximos anos. Atualmente, a China lidera o mercado mundial tanto em número de downloads quanto em receita dos aplicativos.

Oportunidade

Segundo o levantamento, o brasileiro tem em média 80 aplicativos instalados no celular, mas mensalmente usa apenas 40. Em média, o brasileiro gasta cerca de 200 minutos diários em aplicativos conectados à internet, como aplicativos de mensagens e redes sociais – 20 minutos a mais que a média global.

De acordo com o estudo do App Annie, os aplicativos de finanças foram os principais destaques do mercado brasileiro nos últimos anos. O número de download desse tipo cresceu 200% entre 2015 e 2017, impulsionado principalmente pelos investimentos em tecnologia de empresas do setor bancário, bem como o crescimento de fintechs.

Mas em termos gerais, os aplicativos de mensagem instantânea, redes sociais e serviços de streaming ainda são os favoritos dos brasileiros. No top 10 dos aplicativos mais usados no País, estão WhatsApp, Facebook, Instagram, Uber, Waze, Netflix e Spotify.

Já a lista dos aplicativos que os brasileiros mais gastam é liderada pelo Netflix, seguida de aplicativos de relacionamento como Tinder e Happn e serviços como Spotify e PlayKids.

Google

Files Go, o aplicativo do Google criado para gerenciar arquivos no Android e também economizar espaço, ganhou novidades. A mais recente atualização do app trouxe pequenos novos recursos que podem ser úteis no dia a dia, anunciou o Google.

O principal deles tem a ver com suporte a cartões SD. A partir de agora, com apenas um toque o usuário pode conferir apenas a lista de arquivos armazenados na memória externa do smartphone, separadamente daqueles que estão na memória interna.

Além disso, agora o Files Go facilita a abertura de arquivos em aplicativos específicos. Ao abrir arquivos em formato PDF, por exemplo, o usuário pode selecionar manualmente qual app do celular será usado para visualizar o documento.