Os brasileiros sabem muito pouco sobre o diabetes

Todo mundo já ouviu falar sobre diabetes, mas o brasileiro sabe pouco a respeito da doença. Isso é o que apontam duas pesquisas divulgadas recentemente sobre o assunto. Esta doença é caracterizada pela incapacidade do corpo de produzir ou utilizar adequadamente a insulina, hormônio que controlar a quantidade de glicose no sangue.

Complicações relacionadas a problemas de visão e amputação são normalmente citadas por pessoas diabéticas e não diabéticas, o contrário do que acontece quando se questiona sobre a chance de desenvolver uma doença cardiovascular. No levantamento “Diabetes: o que os brasileiros sabem e não sabem sobre a doença”, realizada pela Abril Inteligência com apoio da AstraZeneca e do Curso Endodebate, apenas 43% dos diabéticos e 27% dos não diabéticos acreditam que o mal pode ter relações com a incidência de um acidente vascular cerebral (AVC).

“A doença cardiovascular é a principal causa de morte dos diabéticos e este fato é muito conhecido entre a classe médica. O problema é que esta informação não está chegando até o paciente”, alerta Carlos Eduardo Barra Couri, endocrinologista pesquisador da USP e médico responsável pela pesquisa.

Pesquisa realizada pelo Datafolha deixa evidente o desconhecimento da população sobre a alimentação que o diabético deve ter. Dos entrevistados, 16% dizem que a pessoa com diabetes não pode comer açúcar, só 1% reconhece a restrição a carboidratos, e 9% julgam ser possível fazer esse controle somente com alimentação saudável e regime.

“O diabético pode comer açúcar, desde que seja dentro de um planejamento alimentar adequado, que a doença esteja bem controlada, que haja acompanhamento médico regular e que o consumo seja esporádico”, diz Carlos.

Educação

Para Fernando Valente, diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Diabetes, o caminho para reverter o quadro de desconhecimento sobre a doença é a educação.

“É preciso investir em educação, como a nutricional, principalmente com as crianças. Já observamos o crescimento da obesidade entre os mais novos. Deveria ser trabalhado nas escolas o conhecimento sobre nutrição e o estímulo às atividades físicas, além de disseminar informações que ajudem a prevenir a obesidade”, opina Valente.

Ter uma alimentação saudável e equilibrada (evitando frituras e alimentos ultraprocessados) e manter atividades físicas regulares são duas das principais medidas para se prevenir do diabetes.

“É preciso que exista a possibilidade de que as pessoas realizem exames laboratoriais como o de glicemia e de hemoglobina glicada para que o diagnóstico da doença seja feito”, finaliza Fernando.

