Os brasileiros têm quase 500 bilhões de dólares declarados em investimentos no exterior

Os brasileiros têm US$ 498,84 bilhões declarados no exterior, segundo informações levantadas pelo Censo de CBE (Capitais Brasileiros no Exterior) e divulgadas nesta semana pelo BC (Banco Central). As estatísticas, com base na situação do final do ano passado, englobam investimentos de pessoas físicas e jurídicas (empresas).

Esse montante representa aproximadamente 25% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, calculado, também no fim do ano passado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em R$ 6,559 trilhão – ou US$ 1,981 trilhão, considerando-se o dólar do fechamento do ano passado, de R$ 3,31.

De acordo com Fernando Rocha, chefe do departamento de estatísticas do Banco Central, o valor que os brasileiros têm em investimentos no exterior é menor que o de países desenvolvidos. No entanto, o volume tem crescido, o que, segundo ele, é “esperado e desejado”.

“Em relação aos países mais desenvolvidos, esse percentual [de 25% do PIB], para eles, é maior. O nosso tem crescido. Começa em US$ 200 bilhões [em 2007] e agora chega a US$ 500 bilhões [no ano passado]. Isso superou em muito o crescimento do PIB em dólar”, disse ele.

Os valores de investimentos de brasileiros no exterior mais que dobraram nos últimos 10 anos. Em 2008, eram de US$ 209,488 bilhões, de acordo com os números do Banco Central.

O banco explicou, ainda, que os ativos externos são usados para calcular a PII (Posição Internacional de Investimentos) do Brasil. O PII é um instrumento estatístico que analisa a composição das contas externas brasileiras. As informações são úteis para a formulação e execução da política econômica.

Declaração

Pelas regras do censo, são obrigados a declarar os valores, anualmente, as pessoas que residem no Brasil e possuem ativos externos em montante igual ou superior a US$ 100 mil.

Conforme o BC, a declaração tem por objetivo coletar informações estatísticas sobre os ativos externos do País. Quem deixar de declarar pode ser punido com multas que chegam a R$ 250 mil.

Distribuição

Os dados do BC mostram que, dos cerca de US$ 500 bilhões investidos no exterior no final de 2017, a maior parte é dividida da seguinte maneira:

– US$ 386,869 bilhões estão em investimento brasileiro direto, dos quais US$ 357,938 bilhões em participação no capital de companhias estrangeiras.

– US$ 40,132 bilhões estão aplicados em operações de “carteira”, ou seja, aplicações financeiras, como: ações (US$ 31,114 bilhões), “Brazilian Depositary Receipts” (recibos de companhias brasileiras no exterior), no valor de US$ 2,97 bilhões, e títulos de renda fixa (US$ 9,02 bilhões).

Além disso, também há aplicações, em menor escala, em derivativos no exterior, ou seja, nos mercados futuros de outros países – que somaram US$ 988 milhões no fechamento de 2017. Os números do BC também revelam aplicações de brasileiros em créditos comerciais, empréstimos e em moedas estrangeiras.

Fernando Rocha, do BC, assinalou que as taxas de juros que remuneram as aplicações financeiras são mais baixas em outras economias do que no Brasil. Ele observou que o dólar se valorizou nos últimos meses. Por isso, quem aplicou no exterior no passado, tem mais recursos ao converter esses valores para reais.

“Essa depreciação do real [alta do dólar] tem de ser acrescida nos juros pagos lá fora. É natural que empresas tenham mais poder de fogo [para aplicar no exterior do que pessoas físicas]. A questão de, eventualmente, aplicação de ‘portfólio’ no mercado internacional, pode servir para estratégia corporativa e de diversificação de risco”, acrescentou.

Regularização

O Banco Central observou, ainda, que o chamado Programa de Regularização de Ativos de brasileiros no exterior, aberto em 2014 e em 2016, resultou no incremento do volume de investimentos brasileiros no exterior em US$ 54,596 bilhões.

Pelas regras do programa, pessoas físicas e empresas que aderissem e declarassem valores investidos lá fora, na primeira fase, em 2014, tinham de efetuar o pagamento do imposto devido (15%) e também da multa (mais 15%). Com isso, foram arrecadados R$ 46,8 bilhões, parte dos quais foi repassada aos Estados e municípios.

