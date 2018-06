Os britânicos prepararam uma balão ao estilo Pixuleco para protestar contra Donald Trump

Críticos britânicos de Donald Trump inflaram na terça-feira um bebê inflável de seis metros, com mãos pequenas e fralda, que eles esperam lançar sobre Londres para ridicularizar o presidente dos Estados Unidos quando ele estiver na cidade no próximo mês.

Trump vai se encontrar com a rainha Elizabeth e com a primeira-ministra Theresa May, que foi a primeira líder estrangeira a se encontrar com o mandatário após sua posse, em janeiro do ano passado.

Os britânicos consideram a relação próxima com os EUA (que eles chamam de relação especial), como um dos pilares de sua política externa em um momento em que o Reino Unido se prepara para deixar a União Europeia.

Mas muitas pessoas no país veem o presidente americano como alguém bruto e que se opõe aos seus valores em uma série de assuntos. Autoridades britânicas também ficaram consternadas com alguns dos pronunciamentos de Trump, particularmente o decreto anti-imigração, que proíbe a entrada nos EUA de viajantes de sete países – cinco deles de maioria muçulmana.

Os manifestantes responsáveis pelo balão (no estilo Pixuleco, o boneco gigante da caricatura do presidente Lula presidiário) levantaram quase 10 mil libras (R$ 51 mil pela cotação atual) por meio de uma vaquinha online (“crowdfunding”).

“Quando Trump visitar o Reino Unido no dia 13 de julho deste ano, nós queremos ter certeza de que ele saiba que todo o país está de olho… e rindo dele”, diz a página na internet do crowdfunding.

“Por isso um grupo de pessoas contribuiu com dinheiro suficiente para construir um balão de seis metros de altura, feito por uma empresa profissional, que sobrevoará a Praça do Parlamento durante a visita de Trump [a Londres].”

Trump e os impostos

Trump ameaçou com a imposição de “um grande imposto” sobre as vendas no país da fabricante de motos Harley-Davidson, depois que a companhia anunciou ontem os seus planos de transferir parte da sua produção para fora do território americano.

“A Harley deve saber que não poderá voltar a vender nos Estados Unidos sem pagar um grande imposto!”, exclamou Trump no Twitter, em uma postagem na qual acusou a empresa de usar como “desculpa” a imposição de tarifas por parte da União Europeia (UE) para tirar parte da sua produção de solo americano. A Harley-Davidson anunciou ontem que planeja transferir parte da sua produção para fora do país por causa das tarifas impostas recentemente pela UE, que tomou a medida para resistir aos encargos aplicados por Washington. A companhia com sede em Milwaukee (Wisconsin) explicou em uma apresentação para os acionistas que fabricará fora do país as motocicletas que são vendidas na Europa, com o objetivo de evitar as barreiras tarifárias. Para Trump, a Harley-Davidson decidiu “no começo do ano” que deslocaria grande parte das operações de sua fábrica em Kansas City (Kansas) para a Tailândia, por isso rotulou de “desculpa” a justificativa da companhia de fazê-lo devido aos encargos europeus.

Deixe seu comentário: