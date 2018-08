Os candidatos à Presidência da República vão fechar o cerco a Jair Bolsonaro

A expectativa de que o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) iria se desidratar com o avanço da campanha ainda não se confirmou e tem forçado seus adversários a arregaçar as mangas. Aliados de Henrique Meirelles (MDB) compartilham vídeos nos quais destacam falas polêmicas de Bolsonaro, como “mulheres devem ganhar menos do que os homens porque engravidam”, e situações de descontrole, como quando o deputado ofende a petista Maria do Rosário, cena reproduzida no vídeo. O adversário Geraldo Alckmin também vai mirar Bolsonaro. As informações são da Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo.

Vale tudo

As campanhas avaliam que uma vaga no segundo turno é do candidato do PT, que tem eleitorado cativo. Por isso, deflagram a briga pela outra. Nos vídeos, Bolsonaro será vendido como “aventura”.

Sabatina

Depois do encontro com Bolsonaro no mês passado, um grupo de empresários e executivos de peso conversou com Alckmin, em São Paulo.

Um a um

Outros candidatos já foram contactados e estão acertando agenda. A ideia dos encontros é ouvir e também expressar o pensamento do empresariado.

Tchau, querido

O ex-deputado estadual Jair Andreoni (PRTB) promete pedir a impugnação do general Mourão como vice de Jair Bolsonaro. Para ele, a ata que homologa o militar é inválida porque não traz a candidatura de Andreoni ao Senado. Ele foi rifado na aliança entre PSL e PRTB.

Última palavra

A mulher de Jaques Wagner influenciou na decisão dele de não concorrer ao Planalto pelo PT. Fatinha, como é conhecida, disse: “Nem pensar”.

Como estás?

O deputado Fábio Ramalho (MDB-MG) visitou Eduardo Azeredo (PSDB), no domingo, no Corpo de Bombeiros de Minas, onde está preso. Ouviu o tucano reclamar que tenta fazer um curso de computação, mas não consegue.

Candidato fantasma

O presidente do PSB, Carlos Siqueira, decidiu cancelar a convenção que lançou Márcio Lacerda (PSB) ao governo mineiro e isolá-lo na legenda. Siqueira nega articulação para expulsar Lacerda da sigla, mas garante que não permitirá que ele dispute o Palácio da Liberdade.

Na mira

A Procuradoria no DF abriu inquérito para apurar três contratos do Senado de R$ 6,5 milhões. Um é para o aluguel de 43 veículos, entre ambulâncias, caminhões e furgões. Outro, para duas viaturas e duas caminhonetes para a Polícia Legislativa. O aluguel de cada uma sai, em média, R$ 5,7 mil por mês.

Lentidão

A investigação virou inquérito porque o Senado não respondeu aos dois ofícios nos quais a PR-DF pede informações. Um é de janeiro e outro de julho. O Senado diz não ter sido notificado.

CLICK

O ministro Alexandre de Moraes (STF) foi convidado pelo vereador Milton Leite (PSDB) a receber na segunda, 13, a medalha Anchieta da Câmara de Vereadores de SP.

Pires na mão

O presidente da Ajufe, Fernando Mendes, já explicou a dois ministros do STF que o reajuste dos salários não significará aumento de despesa do Judiciário. Ele diz que, por conta do teto de gastos, só pode haver a revisão se cortar em outras áreas.

Estoy aquí

O entorno de Michel Temer tem feito esforço para mostrar que o presidente participa das articulações de campanhas ao Planalto. Ele atuou na escolha do vice de Meirelles.

