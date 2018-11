Os carros mais caros expostos no Salão do Automóvel 2018

Dois modelos brigam pelo topo da lista de carros mais caros do Salão do Automóvel. E qualquer um deles pode pleitear para si o posto. Se considerarmos os carros mais caros à venda no Brasil, o que ocupa o posto no Salão do Automóvel é o McLaren Senna. É uma homenagem ao piloto brasileiro Ayrton Senna, três vezes campeão de Fórmula 1 pilotando uma McLaren.

Um dos pontos que chama a atenção do McLaren Senna é o design completamente funcional. O compromisso não foi, em nenhum momento do projeto, com a estética, mas com a eficiência. Aletas com funções aerodinâmicas, spoiler dianteiro enorme e aerofólio de fazer inveja a um Fórmula 1 estão por todas as partes do carro com a função de fazer o ‘rojão’ um devorador de curvas. A 250 km/h, a pressão aerodinâmica — força que o vento faz sobre o carro — é de 800 kg.

Número 8

O superesportivo investe no número 8. Ele tem 800 cv, 800 Nm (mais de 80 mkgf de torque) e custa R$ 8 milhões. Quer dizer, custava. As três unidades do McLaren Senna destinadas ao País já foram vendidas. O carro está esgotado, e as entregas serão feitas no fim do ano.

Porém, há um superesportivo que está em uma escala ainda maior na lista de carros mais caros do Salão. Trata-se do Mercedes-Benz Project One. Ainda assim, ele não pode ser considerado o carro mais caro, e você vai entender adiante por que.

Mercedes One será um dos carros mais caros do mundo

O carro que está no Salão, Project One, não será vendido em série. Isso porque ele é um protótipo. A versão final, a ser lançada no ano que vem, levará o nome de AMG One, sem o Project. O One, mesmo antes de ser lançado, já teve todas as suas unidades esgotadas. Preço? 2,275 milhões de euros. Esse valor é equivalente a R$ 10 milhões.

Assim, sem imposto nem nada, o One já é mais caro que o McLaren Senna. Aliás, esse modelo, quando lançado, será um dos carros mais caros do mundo.

O One teve unidades destinadas a brasileiros, negociadas pela Mercedes do Brasil. Porém, foram vendidas no exterior, pelos 2,275 milhões que custam na Europa. Esses carros não virão ao País. Se fossem licenciados aqui, recolheriam impostos e ficariam bem mais caros.

Outros da lista dos carros mais caros

Outro destaque do evento, a Ferrari 488 Pista também é um carro milionário. Com 720 cv, custa R$ 3,7 milhões. Há ainda dois SUVs no Salão que já chegam no topo da lista de modelos mais caros do segmento. O Cullinan, da Rolls-Royce, vai custar R$ 4,4 milhões. Já o Urus, da Lamborghini, terá preço de R$ 2,4 milhões.

