Os carros sem motorista com operadores remotos poderão ser testados em abril na Califórnia

Os carros autônomos que fazem backup do sistema computadorizado com um operador humano remoto em vez de um motorista de reserva no volante podem ser testados nas estradas da Califórnia já em abril, disse o departamento de veículos motorizados.

Confiar em um operador humano remoto – que poderia controlar vários veículos autônomos a quilômetros de distância – é um passo que permitiria um meio para a rentabilidade na tecnologia de auto-condução, eliminando o requisito da Califórnia para operadores no carro.

Especialistas acreditam que os primeiros a adotarem a tecnologia irão incluir serviços que buscam aumentar os passageiros pagantes, ao mesmo tempo em que eliminam os backups pagos que viajam com eles.

A corrida para desenvolver veículos autônomos inclui montadoras globais como a General Motors e gigantes da tecnologia como a unidade Waymo, da Alphabet. Se eles estiverem prontos para implantar a tecnologia do operador remoto em abril, seria a primeira vez que poderiam testar seus carros em estradas públicas no estado sem monitores físicos presentes.

A tecnologia de controle remoto, já usada pela Nasa e pelas forças armadas, é vista como forma de inaugurar mais rapidamente o lançamento comercial de carros auto-dirigidos. Os novos regulamentos devem ser aprovados no fim deste mês e entrarão em vigor em abril após um período de aviso público de um mês.

