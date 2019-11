Os cemitérios municipais de Porto Alegre funcionam com horário especial neste sábado, Dia de Finados

A prefeitura de Porto Alegre preparou uma programação especial para facilitar o fluxo de visitantes aos três cemitérios municipais da capital gaúcha neste sábado, feriado de Dia de Finados. As necrópoles da Tristeza (rua Liberal nº 19), São João (rua Ari Marinho nº 297) e Belém Velho (rua Nossa Senhora do Rosário nº 5.205) terão portões abertos das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia.

No São João (Zona Norte), que é também o maior cemitério municipal de Porto Alegre, com cerca de 12,6 mil jazigos, estão programadas três missas na área próxima à caixa d’água, às 8h30min, 10h e 16h. Além disso, os cemitérios privados oferecerão missas campais, procissões e outras atividades de celebração alusivas ao feriado, sob a coordenação da Asbrace (Associação Sulbrasileira de Cemitérios e Crematórios).

Com expectativa de aproximadamente 2 mil visitas-extras ao longo do dia nesses três locais, a Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) intensificou os trabalhos de manutenção, com limpeza e pinturas de meio fios de calçadas, muros e túmulos, capina e roçada. Conforme o administrador das unidades, Alexsandro Silva da Costa, o clima chuvoso dos últimos dias não impediu a realização dos serviços para melhor receber o público em uma data tão emblemática.

Já a fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) estará presente nas imediações dos cemitérios da Capital. A equipe atuará das 8h às 17h, com o objetivo de coibir o comércio irregular de flores e lanches, inclusive para evitar que tais atividades bloqueiem as vias de acesso de pedestres em áreas de grande movimentação. A BM (Brigada Militar) também estará de prontidão nesses locais.

Todas as ações programadas para o feriado contam com o apoio da Comissão Municipal de Serviços Funerários, ligada à SMDE. Fazem parte do sistema as empresas funerárias permissionárias, estabelecimentos de saúde, cemitérios públicos e privados, DML (Departamento Médico Legal), CAF (Central de Atendimento Funerário) e cartórios.

Esquema de transporte

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), por sua vez, preservará os acessos principais aos cemitérios, a fim de auxiliar no trânsito de veículos e pedestres, que é de grande circulação neste período.

Além disso, duas linhas-extras de transporte coletivo serão ativadas: a “297-Cemitério/Especial”, com saída da avenida Borges de Medeiros (Centro Histórico) em direção à região das necrópoles, e a “398.9-Jardim da Paz/Finados”, que sai da avenida Salgado Filho (Centro Histórico) até a Lomba do Pinheiro (Zona Leste).

Entenda a data

Desde o século 11 da Era Cristã, os papas Silvestre II, João XVIII e Leão IX já recomendavam que os fieis dedicassem um dia por ano para rezarem por quem já havia falecido e que não era lembrado. Consta que o Dia de Finados teria sido criado pelo Vaticano no século 12.

A data de 2 de novembro foi escolhida porque na véspera celebra-se o Dia de Todos os Santos, alusivo a todos os que morreram em estado de graça mas que não tiveram a oportunidade de serem canonizados ou que não costumam ser lembrados em orações.

(Marcello Campos)