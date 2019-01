Os céus do Brasil terão uma ótima oportunidade para quem curte fenômenos astronômicos. Na madrugada do próximo domingo (20) para segunda (21), ocorrerá um eclipse lunar total que poderá ser visto em todo nosso País. O evento ainda coincidirá com uma fase de aproximação da Lua com a Terra, chamada de Superlua.

O fenômeno será o último total até o ano de 2021, o que faz esse evento atrair ainda mais interesse. A lua cheia estará na sombra da Terra entre 01h34min e 04h51min no horário de Brasília da madrugada do dia 21.

Para ver o eclipse, não é necessário nenhum aparelho especial. Basta que você esteja em algum espaço ao ar livre e que o céu não esteja nublado. O fenômeno será visível em todo o Brasil.

Aplicativos como o Sky View ajudam a achar mais facilmente a Lua – contudo, se o céu estiver claro e o observador estiver em uma área livre de construções altas, não será difícil achar nosso satélite natural ao olhar para o céu.

Caso alguém queira observar as crateras lunares, basta contar com um binóculo comum em mãos.

O eclipse lunar ocorre quando a Lua é encoberta pela sombra da Terra passando em frente ao Sol. Na primeira hora do fenômeno, nosso satélite natural será “comido” pelo lado esquerdo. O eclipse será total a partir das 2h41min do horário de Brasília, segundo os horários fornecidos pela Nasa.

Até o ano de 2021 ocorrerão outros eclipses lunares, mas apenas parciais – ou seja, só parte da Lua ficará coberta.

Durante o espetáculo, a lua costuma ficar avermelhada. Isso ocorre porque os raios do sol não a alcançarão diretamente e, em vez disso, uma pequena parte dos raios vermelhos se filtrará por meio da atmosfera da Terra e se refratará sobre a Lua.

De qualquer maneira, astrônomos independentes, entusiastas e agências espaciais estarão registrando e também transmitindo o fenômeno ao vivo pela internet. Então, se um céu encoberto prejudicar a visualização do eclipse a olho nu em sua cidade, você pode acessar o site do Slooh Observatory, que fará a transmissão ao vivo — mas pode ser que o site cobre um valor para os visitantes acessarem a transmissão. Caso isso aconteça mesmo e você não esteja disposto a pagar, outra opção é sintonizar na live do TimeAndDate, que já está disponível no YouTube e começará a transmissão na noite de domingo.

O próximo eclipse lunar que acontece neste ano será no dia 16 de julho, mas não será total como este de janeiro, sendo apenas parcial e visível da América do Sul, Europa, África, Ásia e Austrália, e também não acontecerá durante uma Superlua. Mas o ano de 2019 também nos reserva um eclipse solar, que acontecerá no dia 2 de julho e será visível de maneira parcial em algumas cidades do Brasil, com início às 17h11min (horário de Brasília) com o pico acontecendo às 17h49min.

