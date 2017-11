Os cheques de qualquer valor serão compensados em 1 dia útil, disse o Banco Central

O BC (Banco Central) publicou nesta segunda-feira (27) uma circular que altera o sistema de compensação de cheques no País.

Pelas novas regras, a compensação de cheques passará a ser em um dia útil para todos os valores, inclusive para cheques abaixo de 300 reais, cujo prazo atual é de dois dias úteis, informou o BC.

De acordo com a autoridade monetária, com a redução da quantidade de cheques e o aumento da capacidade tecnológica para o seu processamento, não é necessário mais dois dias úteis para sua compensação.

O BC avaliou que a unificação da regra compensação permitirá “ganho de eficiência e redução de custos, operacionais e financeiros, para todo o sistema”.

“As alterações seguem o esforço do BC de aprimorar os vários instrumentos de pagamentos, tornando-os mais seguros e eficientes para o usuário”, acrescentou a instituição.

Entre março de 2005 e outubro de 2017, por exemplo, o Banco Central informou o número de cheques processados, mensalmente, pela Compe (Centralizadora da Compensação de Cheques) caiu de 170 milhões para 42 milhões.

Aumento de juros

A taxa média de juros no crédito livre subiu de 43,3% ao ano em setembro para 43,6% ao ano em outubro, informou o Banco Central, por meio da Nota de Política Monetária e Operações de Crédito. Em outubro de 2016, essa taxa estava em 54,2% ao ano. Para pessoa física, a taxa média de juros no crédito livre subiu de 59,2% para 59,5% ao ano, de setembro para outubro, enquanto para pessoa jurídica avançou de 23,2% para 23,3% ao ano.

Entre as principais linhas de crédito livre para a pessoa física, destaque para o cheque especial, cuja taxa subiu de 321,3% para 323,7% ao ano de setembro para outubro.

Para o crédito pessoal, passou de 48,5% para 49,1% ao ano. Para veículos, os juros foram na direção contrária e caíram ligeiramente, de 23,0% para 22,5% ao ano, de setembro para outubro.

A taxa média de juros no crédito total, que inclui operações livres e direcionadas (com recursos da poupança e do BNDES), subiu de 27,0% ao ano em setembro para 27,4% ao ano em outubro. Em outubro de 2016, estava em 33,4%.

Média diária

A média diária de concessões de crédito livre subiu 1,4% em outubro ante setembro, para R$ 12,3 bilhões, informou o Banco Central. Houve alta de 1,1% no volume de crédito concedido no último trimestre e avanço de 1,7% em 12 meses.

No crédito direcionado, a média de concessões caiu 2,6% em outubro ante setembro, para R$ 1,3 bilhão. Em três meses até outubro, há alta de 2,8% e, em 12 meses, recuo de 7,2%.

Quando se soma o crédito livre e o direcionado, a queda das concessões médias foi de 1,0% em outubro, para R$ 13,6 bilhões. No acumulado de três meses, a alta é de 0,7% e, em 12 meses até outubro, o recuo é de 0,8%.

Deixe seu comentário: