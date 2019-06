Os ciclistas perigosos e belicosos na Perimetral! Alerta vermelho!

Domingo gosto de caminhar na Carlos Gomes (Perimetral). Com o tempo, esse passeio passou a ser perigoso, porque ciclistas passam voando pelo passante. Tiram fininhos. E quando você reclama, alguns dizem palavrões.

Ninguém fiscaliza. Façamos os cálculos proporcionais. Uma bicicleta a 40, 50 ou até 60 km por hora (é mais ou menos a velocidade com que os bólidos passam pelos pedestres) representa um carro a 400, 500 ou 600 km por hora na comparação com a velocidade normal de 60 km que as cidades permitem. Ora, eu caminho a 6 km por hora. As bicicletas passam a 60 km por hora. Logo, façam o cálculo.

Há crianças brincando. Há crianças andando com pequenas bicicletas ou skate. E os ciclistas vão ziguezagueando por entre a multidão. Tentei falar com alguns, mas a tarefa é inglória.

Se, moralmente, os ciclistas sabem que assim não devem agir, só a força da lei para obrigá-los. Mais ou menos assim: os marmanjos sabem que não podem se sentar nos lugares reservados às gestantes. Moralmente, sabem e deveriam assim agir: não se sentar. Mas muitos se sentam. Logo, a moral, que é um sistema sem coercibilidade, necessita de um sistema que possui coerção: o direito. Assim, quem ocupar lugar reservado às gestantes ou idosos, multa de x ou expulsão do infrator do recinto.

No caso da perimetral: Primeiro, a perimetral é fechada aos domingos para as pessoas passearem e não para marmanjos, vestidos de corredores, saírem a voar com suas bikes. Por que e para que existem as ciclovias? Imaginemos os pedestres sairmos ocupando as ciclovias e ainda xingarmos os ciclistas.

Logo, necessitamos que o poder público aja por meio do direito, que é um sistema com coerção. Proibir os ciclistas na perimetral é medida necessária. Ou demarcar, em cada lado, uma faixa exclusiva para eles, o que, no entanto, não apaga o fato de os ciclistas, ao correrem, representarem perigo aos pedestres domingueiros.

Tenho conversado com pedestres aos domingos. Há uma indignação com os velocistas hebdomadários. O que a prefeitura teria a dizer para os pedestres?

Se a prefeitura nada fizer, sugiro que os pedestres, agindo dentro da lei, prendam em flagrante aqueles que passarem zunindo. Por direção perigosa de veículo ou algo assim. Desculpem-me os ciclistas que andam devagar e que se limitam às ciclovias ou até optam por disputar lugar com os automóveis. Mas assim não é possível. Um veículo de duas rodas passar por você a 30 cm na velocidade de 60 km por hora é quase uma tentativa de homicídio. É como um automóvel correr a 150 km por hora na perimetral. Ou não?

Viver em comunidade é compartilhar espaços sem que se coloque em risco a integridade física dos comum-unitários.

A sociedade não é composta por indivíduos (indivi-duo: individidos); é composta por pessoas que (se) dividem.

Alguém dirá: ah, mas isso não me atinge. Os outros é que são os que andam voando com as suas bikes. Pois é. O outro é quem leva as culpas. A palavra outro vem do latim alienus. Daí a palavra alienação. Eu alieno-a-minha-ação ao outro. Culpo o outro.

Talvez por isso de há muito escrevo, em vários textos e livros, que uma pessoa alienada… ali-é-nada!

Meus respeitos aos ciclistas que só passeiam, flanando e curtindo. Este texto é contra os velocistas que ziguezagueiam no meio dos pedestres.

